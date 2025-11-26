Column: Geldpotje

Foto: Ilse Wolf

Het is weer bijna het einde van het kalenderjaar, dus de geldpotjes moeten leeg, want ‘anders zijn we het kwijt’. Geld dat niet gebruikt wordt valt immers terug naar ‘algemene middelen’, de algemene pot met geld van Avans Hogeschool.

Bij die algemene pot stel ik me een Dagobert Duck-kluis voor, vol met gouden muntstukken, of juist een ondoordringbare bank als Gringotts of Goudgrijp uit Harry Potter, bewaakt door kobolden met wratten op hun neus, gelegen aan de Wegisweg.

Ik wil de financiële collega’s van DFS of BE&C overigens niet vergelijken met kobolden, natuurlijk niet. Soms heb ik gewoon een levendige fantasie, helemaal als het over taaie financiële onderwerpen gaat waar ik eerlijk gezegd zeer weinig kaas van heb gegeten.

Wat ik wel weet: het boekjaar bij Avans is geen studiejaar, maar een kalenderjaar. Dat veroorzaakt verwarring, want we zijn met z’n allen bijna op de helft van het studiejaar, maar moeten het boekjaar alweer afsluiten. En in de zeswekenlange zomervakantie zitten we eigenlijk nog midden in ons financiële jaar.

Zo kan het dus gebeuren dat je ergens eind oktober, begin november hoort dat er nog een paar duizend euro over is in een of ander potje. We hadden zelfs nog 12k over, ingeboekt voor communicatie. Blijkbaar hebben we dit jaar niet heel veel gecommuniceerd. Of veel minder dan we vorig jaar bedacht hadden.

En zo gingen de mails rond: wat kunnen we dit jaar nog doen op het gebied van communicatie? Hebben we banners, flyers of folders nodig? Een nieuwe tool als Mural? Moeten we nog een marketingcampagne op de socials doen?

Er zitten ook voordelen aan zo’n potje dat leeg moet; door die financiële deadline stampten we vorig jaar een geheel nieuwe website uit de grond. Maar we bestelden ook een paar banners, waarvan ik geen flauw idee heb waar die nu zijn.

Het geld doorschuiven naar het nieuwe jaar kan niet. Dan komt het ergens in de kluis van Avans, bewaakt door die kobolds van DFS en BE… Nee, nu stoppen met die Harry Potter-vergelijking. Dat geld wordt natuurlijk gewoon op de algemene bankrekening van Avans bijgeschreven. Nu nog in zwarte cijfers, in de nabije toekomst in het rood door het dreigende miljoenentekort.

Nou goed, ik weet niet veel van geld, maar dit begrijp ik nog wel: als alle Avansafdelingen aan het eind van ieder boekjaar de potjes leegmaken voor het in Goudgrijp aan de Wegisweg verdwijnt dan loopt dat zo in de honderdduizenden euro’s.

En dan geldt eveneens dat ‘weg is weg’.

Dus, zou het niet goed zijn als de centen weer terugkomen in de algemene pot van Avans? De cijfers weer zwart, de kluis beter gevuld? Of is het juist niet de bedoeling dat onze CvB-voorzitter als een Dagobert Duck in het geld zwemt?

Zoals ik al zei: ik heb weinig kaas gegeten van financiële zaken. En mijn fantasie slaat ook weer eens op hol. Het zal het einde van het jaar wel wezen.

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent