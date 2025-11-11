Deltapremies voor lectoren van Saxion en Avans

Afbeelding: Pixabay

Maandag zijn voor de vierde keer twee Deltapremies van 500 duizend euro voor praktijkgericht onderzoek uitgereikt. De winnaars zijn Abeje Mersha (lector smart mechatronics and robotics) en Janine Janssen (lector geweld in afhankelijkheidsrelaties).

De premies zijn bedoeld voor onderzoek naar concrete oplossingen voor maatschappelijke opgaven en innovatievraagstukken. Demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes reikte de premies uit.

Drones

Van onbemande robotsystemen tot betere sensoren, Saxion-lector Abeje Mersha werkt met zijn vakgroep aan “toepassingsgericht samenwerkend onderzoek op het gebied van mechatronica, robotica en kunstmatige intelligentie”.

Het woord ‘Defensie’ komt (nog) niet voor op de website van dit lectoraat. Genoemde toepassingen zijn onder meer een brandweerrobot, onderhoudsdrones voor windmolenparken en een robot die zelfstandig schadelijke bevers kan opsporen.

Jaarlijks doen meer dan driehonderd studenten uit mbo, hbo en wo mee aan ruim dertig projecten met talloze publieke en private partners. Het lectoraat deelt kennis via presentaties, publicaties, open labs en trainingen.

Geweld

Bij Avans werkt lector Janine Janssen aan onderzoek naar diverse soorten geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals kindermishandeling, misbruik in de kerk en mensenhandel in de prostitutie. Het doel is verborgen geweld zichtbaar te maken en terug te dringen.

Niet alleen de slachtoffers, ook hulpverleners hebben veerkracht nodig, meent ze. Ze wil de Deltapremie gebruiken voor een ‘landingsbaan’ voor professionals die met zulke kwesties te maken hebben. Het idee is dat ze van elkaar leren en kunnen reflecteren op hun ervaringen.

Behalve lector is Janssen ook hoogleraar criminologie & rechtsantropologie aan de Open Universiteit en hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie.

Initiatief

De Deltapremie is een initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, een NWO-afdeling die praktijkgericht onderzoek financiert.