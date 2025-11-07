Terug naar overzicht

Genoeg voorkeursstemmen voor Mikal ‘Stagevergoeding’ Tseggai

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 07 november 2025

Foto via: Flickr

Mikal Tseggai van GroenLinks-PvdA komt alsnog in de Tweede Kamer. Deze voorvechter van verplichte stagevergoedingen kreeg net genoeg stemmen. BBB en PVV daarentegen moeten op zoek naar nieuwe onderwijswoordvoerders.

Vijf vrouwen komen met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer, van wie vier bij de twintigkoppige fractie van GroenLinks-PvdA. Tseggai, die op plek 25 stond, moest 17 duizend stemmen krijgen voor een zetel en haalde er 18 duizend.

Mbo-woordvoerder Tseggai maakte zich in de Tweede Kamer hard voor verplichte stagevergoedingen. Vlak voor de verkiezingen kreeg ze een toezegging van onderwijsminister Gouke Moes: ook die wil gaan nadenken over een verplichte stagevergoeding. 

Van haar partijgenoot Barbara Kathmann was al eerder duidelijk dat ze ondanks haar lage plek op de lijst in de Kamer zou komen. Kathmann is specialist digitale zaken en pleit steevast voor het vergroten van de weerbaarheid van it-systemen in het onderwijs. Ruim 29 duizend mensen hebben op haar gestemd, maakte de Kiesraad vandaag bekend. 

Woordvoerders onderwijs
Bij de verkiezingen in 2023 vertrokken veel onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Deze keer blijven ze veelal. Harmen Krul (CDA), Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Jan Paternotte (D66) stonden hoog op de kieslijsten. Namens Forum voor Democratie blijft Pepijn van Houwelingen in het parlement.

Claire Martens klom flink omhoog op de VVD-lijst. Maar vlak voor de verkiezingen voerde vooral haar VVD-collega Queeny Rajkowski veel onderwijsdebatten. Ook die mag woensdag in de nieuwe Tweede Kamer plaatsnemen.

Alleen bij BBB en PVV vertrekken de onderwijswoordvoerders. BBB verliest zetels en daardoor valt Claudia van Zanten op plek vijf net buiten de boot. Bij de PVV stonden Reinder Blaauw, Nico Uppelschoten en Patrick van der Hoeff te laag voor een zetel.

