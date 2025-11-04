Literatuur zoeken, subsidie aanvragen: steeds meer onderzoekers gebruiken AI

Wetenschappers gebruiken steeds vaker AI-tools, met name bij het verzamelen en samenvatten van literatuur. Ook bij subsidieaanvragen zetten ze die soms in, maar het creatieve werk doen ze liever zelf.

Volgens een enquête van wetenschappelijke uitgeverij Elsevier gebruikt inmiddels ongeveer 58 procent van de wetenschappers AI, tegenover 34 procent vorig jaar. Wereldwijd deden 3.200 onderzoekers mee aan het onderzoek, onder wie 87 Nederlanders.

De meesten (61 procent) zetten AI vooral in bij het opsporen van recent onderzoek. Ook vinden ze het handig voor het verzamelen en samenvatten van literatuur (51 procent) of bij het opstellen van subsidieaanvragen (41 procent). Creatievere taken, zoals het bedenken van een onderzoeksvraag, voeren ze daarentegen liever zelf uit.

Vertrouwen

Toch hebben lang niet alle wetenschappers vertrouwen in AI. Met name in Noord-Amerika en Europa staan ze er kritisch tegenover: slechts een kwart van hen verwacht dat AI de kwaliteit van hun onderzoek en onderwijs kan verbeteren.

Wel denken ze dat ze tijd kunnen besparen met AI: wereldwijd zegt zo’n 58 procent van de ondervraagden dit nu al te merken.