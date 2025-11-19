Minder studenten kiezen voor Verenigde Staten

Foto: Gage Skidmore/ Flickr

De aanval van president Donald Trump op de academische vrijheid in zijn land heeft ook gevolgen voor de komst van buitenlandse studenten: ze komen minder makkelijk het land binnen of blijven uit zichzelf weg.

Harvard bijvoorbeeld mocht geen buitenlandse studenten toelaten, bepaalde Trump dit voorjaar, al zorgde een rechter ervoor dat het toch weer kon. Een visum krijg je ook minder makkelijk dan vroeger: de Amerikanen spitten je sociale media door op ongewenste uitingen.

Geen wonder dat er minder internationale studenten naar de Verenigde Staten gaan. Het aantal nieuwe internationale bachelor- en masterstudenten is dit jaar teruggelopen met maar liefst 17 procent.

Niet welkom

De instellingen vrezen dat het niet alleen aan visumproblemen ligt. Studenten voelen zich misschien niet langer welkom of blijven weg vanwege de politieke situatie in het land, speculeren ze.

De instroom verschilt per instelling: sommige melden wel een stijging, andere merken weinig verschil, maar meer dan de helft ziet de aantallen afnemen. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Instituut voor Internationale Educatie.

De groei in eerdere jaren wordt tenietgedaan. Voor het eerst sinds de coronacrisis is het totale aantal internationale studenten in de VS afgenomen: dit is 1 procent minder dan vorig jaar.

Nederlanders

Cijfers over Nederlandse studenten geeft dit rapport niet, maar uit oudere cijfers blijkt dat het totale aantal Nederlandse studenten in de Verenigde Staten inderdaad al aan het dalen was. In het studiejaar 2022/2023 waren het er 2.751 en dat aantal nam in twee jaar tijd af tot 2.462.