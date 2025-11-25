Prognose: technici vinden snel werk, economen krijgen het moeilijker

Afbeelding: Freepik

Afgestudeerden in onderwijs, techniek en zorg zullen de komende jaren weinig moeite hebben met het vinden van een baan, voorspelt onderzoekscentrum ROA. Maar in de hoek van economie en maatschappij wordt het lastiger.

Tussen 2025 en 2030 zullen zo’n 1,6 miljoen gediplomeerden het onderwijs verlaten. Hoe makkelijk komen zij aan een baan? Het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) brengt het in kaart.

De Nederlandse economie zal minder hard groeien dan in voorgaande jaren, verwacht het ROA, wat betekent dat ook het aantal banen iets trager zal toenemen. De werkloosheid zal licht stijgen, met name onder jongeren. Toch valt het relatief mee: na Zwitserland en Duitsland heeft Nederland de laagste werkloosheid onder 18- tot 25-jarigen in Europa.

Doordat er ook mensen met pensioen gaan, worden er nog altijd veel nieuwe banen verwacht. Daarnaast ontstaan er nieuwe functies. Afgestudeerden hebben daardoor een redelijke kans om een baan te vinden. Maar de ene opleiding is de andere niet.

Grote tekorten

Afgestudeerden van technische studies of lerarenopleidingen zullen waarschijnlijk snel aan de slag kunnen, net als in de zorgsector. Daar blijven voorlopig grote tekorten.

“Dit betekent dat er gezocht moet worden naar manieren om structureel meer Nederlandse jongeren te interesseren voor een studie in de techniek, onderwijs en gezondheidszorg”, zegt Jessie Bakens, onderzoeksleider bij het ROA. Eerder deze maand bleek nog dat opleidingen in de techniek en ict weinig in trek zijn bij hbo-studenten.

Afgestudeerden met een diploma in een economische of maatschappelijke studie zullen minder makkelijk werk vinden. Zij zullen vaker buiten hun specialisatie werken of een lager salaris verdienen.

Het rapport maakt een onderscheid tussen mbo’ers, bachelors (hbo én wo) en masters (eveneens hbo én wo). Degenen met een bachelordiploma hebben minder kans op een baan dan mbo4-opgeleiden of mensen met een masterdiploma, verwacht het ROA.

Kunstmatige intelligentie

Het rapport wijst ook op de opkomst van kunstmatige intelligentie, waarbij “nieuwe mogelijkheden ontstaan om bepaalde werktaken te automatiseren”. Volgens het ROA is de impact van AI op de huidige arbeidsmarkt voorlopig beperkt, maar “het potentieel is groot”. Wat het precieze effect op de banenmarkt zal zijn, is volgens het onderzoekscentrum lastig te bepalen.