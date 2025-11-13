Punt’s Vriendenboekje: student Anouk wil koffie lusten en is een echte zoetekauw

Wat is je lievelingskleur? Wat is je favoriete dier? Wat wil jij later worden? Allemaal vragen die horen in een vriendenboekje die Punt in deze rubriek stelt aan studenten van Avans. Op deze bladzijde is vierdejaarsstudent Fysiotherapie Anouk van Zelst aan het woord.

Is er iets dat je niet lust, maar wel zou willen lusten?

“Koffie. Dat hoort voor mijn gevoel bij het volwassen zijn, maar ik lust het niet. Een Frappuccino op zijn tijd vind ik wel lekker. Aan de ene kant ben ik ook wel blij dat ik het niet lust, want ik weet dat het helemaal niet goed voor me is. Maar aan de andere kant zou ik graag het imago hebben van iemand die koffiedrinkt. Dat lijkt me grappig.”

Welk liedje past het beste bij jou?

“Ik ga vanavond naar het concert van Benson Boone, dus ik zeg Mystical Magical. Je hebt zo’n meme over dat moonbeam gedeelte van het nummer en dat omschrijft mij echt. Ik quote dat dagelijks.”

Wat is je ochtendkater snack?

“Ik ben echt een zoetekauw. Dat is wel minder als ik een kater heb, maar als je me chocola of een puddingbroodje geeft dan gaat dat wel naar binnen.”

Wat is je favoriete serie of film?

“Ik heb laatst met mijn vriend de nieuwe Monster: The Ed Gein Story gekeken. Ik ga daar zo goed op omdat ik seriemoordenaar verhalen altijd interessant vind. Ook is zijn stem fijn om naar te luisteren.”

Wat is iets dat je te vaak zegt?

“Ik zeg altijd yoo hoo. Dat is echt mijn trekje. Als iemand iets zegt waarvan ik denk: what the fuck, dan zeg ik gewoon ‘yoo hoo’. Ook zeg ik het als ik iemand zie die ik ken. Ik gebruik het in elke context, vaak met die handjes erbij”, zegt Anouk terwijl ze haar handen naar haar schouders toebrengt en met haar wijsvinger naar het plafond wijst en haar handen om en om naar voor en achter beweegt.

Wat is het grappigste of gekste dat je ooit op school hebt meegemaakt?

“Het laatste dat me is bijgebleven is dat mijn docent een gong had meegenomen tijdens de psychologie les. Hij vond dat we schaapjes waren omdat we altijd maar gaan zitten waar de stoelen al staan en snel afgeleid zijn door onze telefoon. Hij wilde dat we in het moment stil stonden. Aan het einde van de les moest iedereen zijn ogen dicht doen en luisteren naar de gong. Ik werd helemaal misselijk van de trillingen.”

Met wie of wat zou je een dagje willen ruilen?

“Ik zou met een dier ruilen, gewoon een kat. De hele dag niks doen, slapen en eten krijgen. Dan kun je je eigen plan trekken en ondeugend zijn naar iedereen. Dat zou ik echt heerlijk vinden.”

Wat is iets dat mensen niet over jou zouden denken maar wat wel waar is?

“Ik ben echt een heel druk, veel pratend persoon. Ik ben snel enthousiast en kan luid praten, maar veel mensen zullen dat niet denken omdat ik in groepsverband echt stil ben. Dan ben ik bang om iets te zeggen.”