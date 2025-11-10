Studenten voor het eerst in nieuwe Avansgebouw Campus300: ‘We gaan hier veel chillen’

Campus300

De deuren van het nieuwe Avansgebouw Campus300 in Den Bosch zijn vanochtend voor het eerst geopend voor studenten en medewerkers. Zij krijgen en geven daar vanaf vandaag les.

”Wilt u een plattegrond van het gebouw?”, is het eerste wat klinkt als je op maandagochtend het gebouw aan de Onderwijsboulevard binnenkomt. Hier en daar banen studenten met een A4’tje in hun hand een weg door het gebouw, waar het rond lunchtijd druk is in de kantine.



Kantine

”De kantine heeft volgens mij hetzelfde aanbod als die aan de overkant, maar de kantine is hier wel fijner ingericht. Er is meer loopruimte en de keuken is volledig open. Dat is leuk”, zegt Roos Pollaert, eerstejaarsstudent Communication & Multimedia Design in Den Bosch. Samen met studiegenoten Ilse Legel en Yves de Haan is ze speciaal naar het nieuwe gebouw gekomen om te zien hoe het gebouw eruitziet.



”Het is echt heel mooi. Heel ruimtelijk en het oogt modern en luxe”, zeggen de drie gezamenlijk. ”Het is ook fijn dat er veel groen is en er grote ramen zijn. Er komt veel daglicht binnen.”

Vlnr: Ilse Legel, Yves de Haan en Roos Pollaert

Inrichting

De eerstejaarsstudenten krijgen voorlopig geen les in het gebouw, wat ze jammer vinden. ”Hier oogt het veel gezelliger. We gaan hier veel chillen in de pauzes”, vertelt Ilse. Yves, lachend: ”Het is ook mooi ingericht. Dit soort banken en marmeren tafels heb ik thuis niet hoor.”



Ook het feit dat er studentenwoningen op de campus zitten, vinden de studenten een goede toevoeging. Daar heeft zeker Roos wel oren naar. ”Heel fijn dat je zo dichtbij Avans kunt wonen en dat het ook nog eens in de buurt van het centrum zit. Dat trekt me wel.”

Het nieuwe gebouw rond lunchtijd

Planten

Isai Davies, derdejaarsstudent Commerciële Economie, vindt het ook een mooi gebouw. ”Visueel is het modern, het oogt trendy met veel beige kleuren. Het heeft een open, luxe uitstraling met sfeer”, zegt hij vanaf een zitruimte op de begane grond. Ook is hij complimenteus over het vele groen en de tuin. ”Die is fantastisch. Ik houd van groen en goede planten binnen. Dat doen ze hier goed, met onder andere een snakeplant. Die heeft als functie om voor meer lucht te zorgen en dat is goed.”



De student heeft wel een kanttekening. Sommige plekken in het midden van het gebouw, bij de academiepleinen, vindt hij nog wat donker ogen. Ook ziet hij in eerste oogopslag dat er best wat (werk)plekken zijn die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en niet voor studenten. ”Er lijken niet veel gezamenlijke plekken. Meer daarvan zou ik tof vinden.”

Campus300

Upgrade

Op de eerste etage zit Nino Slikkers te wachten tot zijn les begint. ”Mijn eerste indruk is goed, ik vind het een mooi gebouw dat modern oogt. Het heeft een goede uitstraling en is een upgrade ten opzichte van andere gebouwen”, vertelt de laatstejaarsstudent Commerciële Economie.



Een plattegrond heeft de student, die het komende half jaar veel les verwacht te hebben in het pand, nog niet nodig, vertelt hij. ”Qua structuur werkt het hetzelfde als andere gebouwen. Het wijst zichzelf.”







