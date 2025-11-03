Studentenwoningen verdwijnen massaal van de markt

Foto: sakana via Unsplash

Vooral in grote steden verkopen eigenaren hun studentenhuizen. Zo’n tienduizend studentenkamers zijn verloren gegaan, zegt kenniscentrum Kences. “Het tekort was nog nooit zo nijpend.”

Steeds meer studenten geven de zoektocht naar een studentenkamer op en blijven thuis wonen, bleek in september. Toen maakte kenniscentrum studentenhuisvesting Kences bekend dat in 2024 ruim 17 duizend minder studenten bij een particuliere eigenaar huurden.

Aan de hand van kadasterdata zijn die cijfers nu ingekleurd: zo’n tienduizend studentenkamers zijn vanaf het eerste kwartaal van 2024 tot en met het eerste kwartaal van 2025 verkocht. Het gaat om zo’n 5.430 woningen, met gemiddeld dus bijna twee studentenkamers per woning.

De andere ruim zevenduizend kamers zijn van de markt gehaald. Ze worden niet meer verhuurd omdat de woning binnenkort waarschijnlijk in de verkoop gaat, zegt Jolan de Bie, directeur van Kences.

Amsterdam en Utrecht

Vooral in de grote steden, blijkt uit de kadastercijfers, zijn volgens Kences veel kamers van de markt verdwenen. Amsterdam spant met 2.080 stuks de kroon, maar ook Rotterdam (1.025), Utrecht (810), Den Haag (790) en Groningen (695) raakten veel kamers kwijt. Utrecht is inmiddels de stad met de grootste druk op de kamermarkt, zegt Kences.

In de Avanssteden ligt het aantal verkochte studentenkamers veel lager. In Tilburg gaat het om 225, in Breda om 190 en in Den Bosch zijn het er zo’n 100.

Tekort neemt toe

De verkoopgolf volgt op nieuwe belastingregels voor mensen met een tweede huis. Ook zijn er regels bijgekomen die het voor huiseigenaren minder aantrekkelijk maken om aan studenten te verhuren.

Er is op dit moment een tekort van ruim 20 duizend kamers, maar de verkoopgolf is nog niet ten einde. Met de huidige snelheid zouden de komende paar jaar in totaal 45 duizend kamers van de markt kunnen verdwijnen. Dat is negen procent van het totale aanbod, schrijft Kences. “Nog nooit was het studentenhuisvestingstekort zo nijpend als nu. Maar dit tekort neemt dit jaar dus flink toe”, aldus het kenniscentrum.

Delft

Dit weekend publiceerde ook dagblad NRC een artikel over studentenkamers op de particuliere woningmarkt. De krant keek naar advertenties voor woonruimte kleiner dan 25 vierkante meter en zag net als Kences een flinke afname in een jaar tijd.

Vooral in Delft ging het hard achteruit, schrijft de krant. Daar is het aanbod in studentenhuizen met 43,6 procent afgenomen. Rond de start van het studiejaar waren daar vorig jaar 305 particuliere kamers op de markt en dit jaar nog maar 172. In de grotere steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lag de krimp volgens NRC rond de dertig procent.

Twee ton voor een kamer

Dat de druk op de Utrechtse kamermarkt flink toeneemt is ook te zien aan een nieuw fenomeen: er worden daar nu ook studentenkamers ‘verkocht’ aan de ouders van studenten, voor zo’n één tot twee ton per stuk. Officieel kun je een onzelfstandige kamer niet kopen, dus je krijgt er geen hypotheek op. Ouders betalen alleen voor het ‘gebruiksrecht’ van een kamer.

Minister van Wonen Mona Keijzer waarschuwde ouders donderdag in antwoord op Kamervragen om goed op te letten wat ze kopen. De kans bestaat dat het ‘gebruiksrecht’ onbruikbaar wordt. Als de hele woning wordt verkocht, hoeft een nieuwe eigenaar dat gebruiksrecht van de kamers niet per se te respecteren.

De gemeente Utrecht is kritisch op deze ontwikkeling. Ze wil gaan controleren of huizen niet illegaal gesplitst zijn, meldde RTV Utrecht eerder.