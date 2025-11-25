SURF op zoek naar alternatief voor Microsoft

Afbeelding: Nextcloud

Gezocht: zo’n tweeduizend docenten, onderzoekers en andere medewerkers die Nextcloud willen uitproberen, een serieus Europees alternatief voor Microsoft.

Onderwijsinstellingen zouden graag onafhankelijker worden van Amerikaanse big tech, en dan vooral van Microsoft. Dat is niet gemakkelijk, want het bedrijf trekt steeds meer taken naar zich toe en neemt veel werk uit handen.

Maar, zegt ict-coöperatie SURF, door de “dominantie van enkele grote techbedrijven staan onze onafhankelijkheid en publieke waarden steeds verder onder druk”. Om Europese alternatieven een kans te geven “onderzoeken we alternatieve toepassingen, zoals Nextcloud”.

Getest

Nextcloud is een Duitse softwaremaker en levert applicaties die veel mensen direct met Microsoft zullen associëren: tekstverwerken, mailen, documenten delen en online vergaderen. Dit jaar heeft SURF deze software getest, onder meer met enkele tientallen medewerkers van vijf universiteiten, die samenwerkten in één onderzoeksprogramma.

Allerlei onderwijsinstellingen, maar ook universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen, hebben SURF gevraagd of ze ook met Nextcloud aan de slag kunnen, schrijft SURF in een nieuwsbericht.

Vrijwilligers

Dus werft SURF nu vrijwilligers, of eigenlijk: teams van minstens twintig vrijwilligers. Want SURF wil onder meer weten of onderlinge samenwerking goed gaat met deze software. De organisatie hoopt dat allerlei verschillende organisaties meedoen, zegt de woordvoerder. Groot én klein, uit mbo, hbo én wo.

Wat het kost, wil SURF niet publiekelijk zeggen, “ook omdat het een complexe som is van bijvoorbeeld voorinvesteringen, bestaande infrastructuur, verdeelsleutels en eenmalige kosten”, aldus de woordvoerder. Maar onder de streep betaalt SURF driekwart van de rekening, de rest is voor de instellingen zelf.

Zo’n tweeduizend gebruikers kunnen de nieuwe software uitproberen. In eerste instantie duurt de test een jaar.