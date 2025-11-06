Voormalig UvA-docent Buijs krijgt vijf maanden celstraf

Oud UvA-docent Laurens Buijs is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Hij heeft online collega’s zwartgemaakt en hun persoonlijke gegevens gedeeld.

Op sociale mediaplatforms X en Facebook beschuldigde Buijs collega’s, journalisten en artsen onder meer van pedofilie, corruptie en genocide. Zo noemde hij de één “een ijskoude pedofiele seriemoordenaar” en een ander “een eersteklas rat en pedofiele psychopaat uit een levensgevaarlijke extreemlinkse familie”.

Daarnaast verspreidde de oud-UvA docent ook persoonlijke informatie van enkele slachtoffers, zoals namen, foto’s en adressen, en riep hij op tot een “volksgerecht” op de Dam in Amsterdam.

‘Schuldbewust’

Buijs was jarenlang docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in gender, seksualiteit en diversiteit. Hij verwierf bekendheid nadat hij in universiteitsblad Folia waarschuwde voor wat hij beschouwde als een “radicale wokecultuur” binnen de universiteit. Niet veel later begon hij via Twitter collega’s lastig te vallen.

Volgens zijn advocaat is Buijs schuldbewust van zijn acties en “is hij op dit moment niet meer dezelfde persoon als die deze uitingen heeft gedaan”. Een psychiater die Buijs onderzocht, concludeerde dat hij lijdt aan “depressie met angstige spanning” en mogelijk een bipolaire stoornis. Daarnaast is er sprake van problematisch cannabisgebruik.

Celstraf

Uiteindelijk is Buijs schuldig bevonden aan doxing, smaad, belediging, bedreiging en opruiing. Hij is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf (die hij al in voorarrest heeft uitgezeten), waarvan drie voorwaardelijk. Tevens mag hij twee jaar lang geen contact zoeken met de personen over wie hij online schreef.

Volgens de rechtbank valt zijn gedrag niet onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Hij heeft met zijn uitlatingen “bijgedragen aan verdere polarisatie in de samenleving”.