Avans viert Paarse Vrijdag: ‘Iedereen moet vrij kunnen studeren en zichzelf zijn’

Studenten en medewerkers achter Rainbow Avans

Avans staat volgende week stil bij Paarse Vrijdag. De regenboogvlag wordt gehesen en Rainbow Avans, de gemeenschap voor queerstudenten- en medewerkers binnen de hogeschool, organiseert een avond bij Pier15 in Breda.

‘’Iedereen moet op een vrije manier kunnen studeren en groeien als persoon. Wie je bent, mag geen belemmering daarin zijn’’, zegt Delta Nuijten, vierdejaarsstudent Milieukunde in Breda. ‘’Daarom is Paarse Vrijdag zo belangrijk. Die dag tonen mensen zich solidair aan onze gemeenschap’’, voegt Konstantinos Dokas, docent Integrale Veiligheidskunde in Breda en onderdeel van Rainbow Avans, toe.



Sinds 2010 staan onderwijsinstellingen in Nederland stil bij Paarse Vrijdag. Dat gebeurt meestal door het dragen van paarse kleding. Volgens Dokas is het belangrijk dat ook Avans meedoet. ‘’Mensen uit onze gemeenschap krijgen te maken met geweld, discriminatie en pestgedrag. Zelfdodingspogingen liggen tot vijf keer hoger dan bij heterojongeren. Het dragen van paars is in tijden van afnemende acceptatie voor de gemeenschap en polarisatie een goede manier om als Avans steun te betuigen.’’

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Buitengesloten

Van pestgedrag of een gebrek aan acceptatie merkt Delta zelf op Avans niets. Dat komt volgens hen doordat er bij Milieukunde veel studenten uit de queergemeenschap zitten. ‘’Maar van studenten bij andere studies weet ik dat ze bang zijn om openlijk homo of trans te zijn, omdat ze anders buitengesloten worden. Dat vind ik vreselijk om te horen.’’

Regenboogvlag

Op Paarse Vrijdag hijst Avans de regenboogvlag en is er een bericht van Rainbow Avans te lezen op de grote schermen binnen de hogeschool. Ook organiseert de groep net als de laatste twee jaar een queer-avond bij Pier15 in Breda. ‘’Daar sluiten we de dag af met een drankje, quiz en andere spelletjes’’, aldus Delta.



Rainbow Avans, voorheen de Roze Helpdesk, bestaat sinds 2017 en zit volgens docent Dokas de laatste jaren in de lift. De groep is meer zichtbaar binnen de hogeschool en wordt ook betrokken bij het maken van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. ‘’Dat komt door het aantrekken van Lies Parmentier als Diversity & Inclusion officer. Mede door haar staan we op infomarkten, congressen en op de Avansdag. Daar zijn we heel blij mee.’’



Tips

Op Paarse Vrijdag zou student Delta het fijn vinden als mensen binnen Avans iets paars dragen. Dat hoeft niet gelijk de hele outfit te zijn, iets kleins is volgens de laatstejaars al goed. ‘’Verder is het fijn als studenten in gesprekken met queerstudenten in hun omgeving laten merken dat ze niet anti-homo zijn. Ook is iedereen altijd welkom eens naar een queerhangout komen. Je krijgt daar veel mee over de gemeenschap’’, zegt hen.



Docent Dokas ziet graag dat collega-docenten het in lessen eens over lhbtiq+-onderwerpen hebben met studenten. ‘’Laat merken dat het oké is om in de community te zitten. Informeer je ook in het onderwerp. Daarvoor kun je ook terecht bij Rainbow Avans.’’

