D66 vraagt voorzitter Universiteit Maastricht als informateur

Illustratie: Lotte Verheul

Als de Tweede Kamer ermee instemt, leidt Rianne Letschert straks de onderhandelingen tussen VVD, CDA en D66. Letschert, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, heeft uitgesproken politieke ambities.

Na jarenlang het verzet te hebben aangevoerd tegen de bezuiniging op internationale studenten, mag Rianne Letschert zich nu van binnenuit gaan bemoeien met het beleid van het volgende kabinet. D66 heeft haar gevraagd om de onderhandelingen met CDA en VVD te leiden. Vanmiddag besluit de Tweede Kamer erover.

Fel tegen bezuinigingen

Letschert (1976) werd in 2016 rector van de Universiteit Maastricht en vanaf 2021 voorzitter van het college van bestuur. Ze was als hoogleraar internationaal recht en victimologie gespecialiseerd in slachtoffers van grootschalige mensenrechtenschendingen, zoals in Rwanda, Congo en Liberia.

De laatste jaren is ze steeds actiever in de politiek. Vooral toen het kabinet-Schoof forse bezuinigingen aankondigde op internationale studenten was Letschert veel in Den Haag te vinden. Als bestuurder van de meest internationale universiteit van Nederland was ze fel tegen die bezuinigingen.

Ze hielp in 2018 ook bij de onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Maastricht. Het lokale CDA had haar daarvoor gevraagd, schreef universiteitskrant Observant destijds.

Politieke ambities

In haar omgeving is al langer bekend dat ze politieke ambities heeft. Toen ze in september voor een tweede termijn werd benoemd als bestuurder, vroeg Observant zich hardop af of ze die wel zou afmaken.

Letschert is lid van D66 en zei deze zomer in een interview met De Limburger dat ze al eens een ministerspost aan zich voorbij had laten gaan. Ze zou in 2022 gevraagd zijn voor het vierde kabinet-Rutte, maar dat kwam haar toen niet goed uit. Nu kijkt ze daar anders naar.

Als de Tweede Kamer akkoord is, gaat ze waarschijnlijk al deze week de onderhandelingen leiden tussen D66, CDA en VVD. De Universiteit Maastricht weet te melden dat haar informateurschap waarschijnlijk tot eind januari duurt.