De bijbaan van… student Olivier Banga

Olivier Banga in jongere jaren tijdens zijn werk als stemacteur

Werken naast je studie: misschien niet altijd een feestje maar wél noodzakelijk. In de rubriek ‘de bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten over de bijbaan waarmee zij hun geld verdienen. In deze editie vertelt Olivier Banga over zijn werk als stemacteur.



Olivier, vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Den Bosch, droomde vroeger nooit van een baan als stemacteur. Het was door zijn broer, die in musicals speelde en al stemacteur was, dat hij per toeval ook begon met het inspreken van films en series. ‘’Mijn moeder bracht mijn broer naar de studio’s, maar had geen oppas voor mij. Ik ging dus mee en wachtte daar. Omdat ik er toch zo vaak was, vroegen ze mij ook eens wat in te spreken. Dat wilde ik nooit, tot ik het toch een keer deed’’, vertelt de Avansstudent, die toen negen jaar was. ‘’Ik vond het leuk en blijkbaar vonden de mensen me goed.’’

Nasynchroniseren

Werken als stemacteur bestaat voor Olivier uit het nasynchroniseren van films en tekenfilms. ‘’Zodat het publiek het in het Nederlands kan horen’’, vertelt Olivier, die vooral vroeger dingen insprak. ‘’Zolang je de baard nog niet in de keel hebt, zijn er weinig jongens die het doen. Zodra dat wel gebeurt, komt er meer concurrentie van andere stemacteurs.’’

Olivier Banga

Pokémon

Inspreken doet Olivier vooral voor kinderseries- en films. Vroeger was hij te horen in de animatieserie Pokémon en sprak hij regelmatig in voor Disney-titels, waaronder de film Peter en de Draak uit 2016 waarin hij de rol van Peter had. Ook deed hij de stem van Josh Pig, het broertje van Peppa Pig en van Tim in Boss Baby. Recent werk als stemacteur deed hij voor de serie Danger Force, maar ook video’s van YouTubers. ‘’Een absoluut hoogtepunt heb ik niet, omdat elke serie of film weer iets nieuws en dus ook leuks is. Maar het bijwonen van premières is altijd leuk. Dan kun je zien hoe het eindresultaat is geworden.’’

https://www.youtube.com/watch?v=jG0xmGtpXaA

Een goede stemacteur moet volgens Olivier enthousiast zijn en geloofwaardig een rol kunnen vertolken. ‘’Je moet goed met je stem acteren en je stem moet lijken op de originele stem. Het is niet zo dat je stemmetjes moet kunnen nadoen of wordt uitgekozen op een goede stem’’, vertelt Olivier, die het werk heel leuk vindt. ‘’Ik zie het nooit als werken, maar als een hele leuke bijbaan.’’



Schreeuwen

De moeilijkheid van het werk zit ‘m volgens Olivier in het overtuigend laten overkomen van de Nederlandse vertaling. ‘’In de studio zit je met een koptelefoon op en hoor je het Engels, daar moet je met de juiste intonatie overheen praten. De regisseur ondersteunt je wel, maar je moet snel schakelen’’, zegt hij. ‘’Ook moet je veel schreeuwen bij kinderseries. Dan was ik vroeger behoorlijk moe na afloop.’’

Hoewel Olivier in best wat grote titels te horen is, kan hij nog gewoon over straat. ‘’Het mooie is dat je als stemacteur niet herkend wordt, het is vrij anoniem. Voor mij hoeft dat ook niet’’, aldus de student, die geen carrière als (stem)acteur ambieert. Zijn passie ligt in het bedrijfsleven. ‘’Vandaar ook de studie Bedrijfskunde. Maar de mediawereld trekt me wel, misschien dat ik daar later iets in wil doen.’’