Universiteiten optimistisch over formatieplannen, studenten teleurgesteld

Gisteren presenteerden D66 en het CDA hun gezamenlijke agenda. De partijen willen “fors investeren in innovatie, kennis en onderzoek”. De universiteiten reageren positief, maar studentenorganisaties hadden er meer van verwacht.

De universiteiten laten weten dat ze de uitgestoken hand van de formerende partijen graag aannemen. Universiteitenkoepel UNL: “De onderhandelaars kiezen in dit tussenverslag duidelijk voor kennis en innovatie. Zo willen zij investeren in R&D, en onderzoeksinstellingen in staat stellen om voldoende talent uit het buitenland aan te trekken. Dat zijn belangrijke stappen om Nederland welvarend, gezond en veilig te houden.”

Studentenwelzijn

Ook de studentenorganisaties zijn blij dat er “eindelijk weer wordt geïnvesteerd in universiteiten en hogescholen”, zegt Sarah Evink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. Maar ze hoopt wel dat in de volgende fase van de formatie het studentenperspectief meer aandacht krijgt en dat ze kunnen meepraten over de plannen. “De basisbeurs en stagevergoedingen zouden hierbij de eerste gespreksonderwerpen moeten zijn.”

De Landelijke Studentenvakbond constateert dat D66 en CDA op het gebied van wonen oog lijken te hebben voor de belangen van studenten, maar het studentenwelzijn was geen onderwerp van gesprektussen de partijen. “Voor ons is onduidelijk hoe meer dan een miljoen studenten nu echt geholpen gaan worden”, zegt LSVb-voorzitter Maaike Krom. “Zet onze generatie niet op mute.”

Demonstratie gaat door

FNV, de grootste vakbond van Nederland, maakt zich nog steeds zorgen over de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek, die niet expliciet worden teruggedraaid in de agenda van de partijen. “Het lijkt erop dat deze bezuinigingen voor volgend jaar overeind blijven, dat laten wij niet gebeuren”. Volgende week organiseren de vakbonden een landelijke demonstratie in Amsterdam.