Verenigd Koninkrijk gaat weer deelnemen aan Erasmus+

Illustratie: Daan van Bommel

Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf januari 2027 weer aanhaken bij het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+. De Britten moeten zo’n 650 miljoen euro betalen om mee te kunnen doen.

In het voorjaar bleek al dat het Verenigd Koninkrijk weer wilde gaan deelnemen aan het Erasmus+ programma, nadat het land zich zo’n vijf jaar geleden vanwege de Brexit had teruggetrokken. Over de details moest toen nog worden onderhandeld.

Nu is afgesproken dat de Britten voor ongeveer 650 miljoen euro opnieuw kunnen aanschuiven bij het programma. De afspraken gelden voor een jaar; daarna moet er opnieuw onderhandeld worden. Het huidige bedrag is bijna het dubbele van wat het VK vóór de Brexit betaalde, schrijft NRC. Maar de Britse regering benadrukt dat ze een korting van 30 procent heeft gekregen.

Met het Erasmus+-programma kunnen studenten en medewerkers, met een beurs, een half of een heel jaar op uitwisseling binnen, en soms ook buiten, Europa. In 2023 deden meer dan 42 duizend deelnemers uit Nederland mee aan het programma.