Avans publiceert regels gebruik generatieve AI voor docenten en medewerkers

Foto: Matheus Bertelli via Pexels

Als Avansdocent voor je lessen AI-tools als ChatGPT of of Copilot gebruiken? Het mag, maar wel zolang je je aan bepaalde regels houdt. De hogeschool stelde die op voor het gebruik van generatieve AI. De regels gelden niet voor studenten.

Volgens Avans zijn veel AI-toepassingen te weinig transparant in hoe antwoorden tot stand komen en hoe er gebruik wordt gemaakt van data van invoerders. “Het gevolg hiervan kan zijn dat de antwoorden feitelijk niet correct of misleidend zijn en dat gevoelige informatie wordt gelekt, bijvoorbeeld persoonlijke informatie van studenten”, staat in een bericht op Sharepoint.

De hogeschool moedigt het gebruik van AI aan. Alle AI-tools zijn toegestaan om te gebruiken, zolang ze niet expliciet als “niet toegestaan” zijn gekwalificeerd. Wel wil Avans dat medewerkers verantwoord en ethisch gebruikmaken van de functies. Daarom heeft Avans regels opgesteld, waarvan de makers erop vertrouwen dat ze worden nageleefd.

AI-visie

“Die regels zijn onderdeel van een visie die we als Avans hebben ontwikkeld op het gebied van data en AI. Deze richtlijn voor medewerkers is daar een eerste onderdeel van”, zegt Michele Fumarola, chief Data & AI officer. “Doordat die er nog niet was, was er onduidelijkheid in de organisatie. Vanuit privacy- en securityperspectief hielden we als Avans vast aan een algemene richtlijn: gebruik geen persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie. Dit document biedt meer handvaten, zoals wat bedrijfsgevoelige informatie nou eigenlijk is en wat je moet doen als je een AI-tool tegenkomt die je niet kent. Hiermee creëren we duidelijkheid voor de organisatie.”

Geen persoonsgegevens

In de regels staat dat medewerkers geen persoonsgegevens mogen gebruiken in AI-toepassingen die (in)direct herleidbaar zijn naar personen, zoals studentnummers, IP-adressen, gezondheidsgegevens of een combinatie daarvan.



Ook het gebruik van discriminerende, haatdragende, seksueel expliciete of gewelddadige inhoud is niet toegestaan. De hogeschool wijst daarbij ook op het invoeren van “subtiele of impliciete vormen van discriminatie, zoals vooroordelen of stereotypering in prompts of output”.



Wat ook niet mag, is het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming. Hieronder vallen alle teksten en documenten zoals boeken, artikelen, handleidingen, songteksten en programmeercodes.

Voor wie gebruik wil maken van AI-toepassingen heeft Avans drie klassen gemaakt. Informatie invoeren die onder Klasse 1 valt, is niet toegestaan.



-Klasse 1, vertrouwelijkheid ‘Hoog’: informatie die alleen toegankelijk is voor toegestane gebruikers op gerelateerde afdelingen

-Klasse 2, vertrouwelijkheid ‘Midden’: informatie die alleen voor intern gebruik is

-Klasse 3, vertrouwelijkheid ‘Laag’: informatie die openbaar toegankelijk is



Avans wijst erop dat “ook bij klasse 2 terughoudendheid geboden is en of het delen van deze informatie met een AI-toepassing noodzakelijk is.”



Meer lezen over welke applicaties wel of niet zijn toegestaan? Dat vind je hier. De lijst houden de makers actief bij. Ze moedigen medewerkers de lijst ook in de gaten te blijven houden.

Dit mag wel

De hogeschool laat ook weten wat meestal wél gebruikt kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om eigen werk of content met een open licentie. Ook kleine fragmenten uit werk van anderen, zoals korte citaten en losse zinnen die gebruikt worden om context te geven, kunnen volgens Avans geen kwaad. Dat geldt ook voor gegenereerde samenvattingen of parafrases van teksten die je zelf hebt geschreven of waar toestemming voor is gegeven.

Richtlijn voor studenten

Bovenstaande geldt vooralsnog enkel voor medewerkers van Avans, niet voor studenten. “Die hebben minder te maken met bedrijfsgevoelige informatie en hebben, anders dan medewerkers, geen arbeidscontract op Avans. Daar moet je anders naar kijken”, aldus Fumarola. Wel werkt de hogeschool aan een richtlijn toegespitst op studenten. Die hoopt Avans dit kwartaal te publiceren. “Maar dan anders verwoord, meer passend bij hun realiteit en in taal geschreven waarin de doelgroep zich herkent.”