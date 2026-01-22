Docent van het Jaar 2025: laatste kans om iemand op te geven

Al een tijdje kunnen Avansstudenten en -medewerkers iemand opgeven voor de verkiezing van Docent van het Jaar 2025. Punt ontving al mooie inzendingen. Ook iemand opgeven? Dat kan nog tot en met morgen 23:59 uur.

Verschillende docenten zijn al genomineerd door collega’s en studenten van Avans. Om uiteenlopende redenen, zoals er voor je zijn op een moeilijk moment of omdat diegene passie heeft voor het vak.

Binnenkort wordt de top 3 bekend gemaakt. Wie zich uiteindelijk Docent van het Jaar 2025 mag noemen, bepalen jullie door te stemmen via de digitale stembus.

Wil jij op de valreep nog een docent nomineren? Iemand die zich in 2025 extra heeft ingezet om ervoor te zorgen dat je wél een voldoende haalde, je steun gaf of ‘gewoon’ heel fijn lesgeeft? Dat kan hier! Vergeet niet te vermelden waarom je je docent opgeeft.

Let op: alleen nominaties gedaan met een Avansaccount tellen mee.