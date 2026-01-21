Hospiteren afschaffen? Vragen en antwoorden

In veel studentenhuizen mogen bewoners zelf hun nieuwe huisgenoot kiezen. Woningcorporatie DUWO wil hieraan morrelen, tot woede van de huidige bewoners. Wat is het twistpunt?

Zelfs een regeringspartij als de VVD bemoeit zich ermee. De liberalen hebben schriftelijke vragen aan de demissionaire minister van Onderwijs gesteld over het hospiteerbeleid bij woningen van studentenhuisvester DUWO.

Zo heeft een twist over het uitkiezen van huisgenoten dus de landelijke politiek bereikt. Wat is er aan de hand?

Wat is hospiteren ook alweer?

Je zoekt een kamer, maar je bent de enige niet. Je reageert op een advertentie en mag langskomen bij een studentenhuis waarin een kamer vrijkomt. De huidige bewoners praten met een reeks kandidaten en kiezen iemand uit. Hospiteren is dus solliciteren naar een kamer.

Dat klinkt goed.

Voorstanders vinden het een prima systeem. Het is fijn om je eigen huisgenoot te kiezen. Als er een klik is, voel je je prettig samen.

Waarom zou je daaraan willen schaven?

Studentenhuisvester DUWO, met vele duizenden woningen in Leiden, Delft, Den Haag, Amstelveen en Wageningen, ziet nadelen. Sommige studenten maken minder kans op een kamer, bijvoorbeeld omdat ze in het mbo studeren, uit het buitenland komen of geen lid zijn van een studentenvereniging.

Denkt DUWO dat er gediscrimineerd wordt bij het kiezen van nieuwe huisgenoten?

Zo zegt de woningcorporatie het niet, maar het huidige hospiteersysteem zou onbedoeld mensen uitsluiten. “Studenten zonder netwerk, met minder toegang tot informatie of zonder aansluiting bij bepaalde verenigingen, maken hierdoor aanzienlijk minder kans op een kamer.” Het moet “transparanter en gelijkwaardiger” kunnen.

Wat stelt DUWO voor?

DUWO overweegt onder meer een voorselectie te maken van studenten die in aanmerking komen voor de kamer. Dan kunnen de huisgenoten de uiteindelijke keuze maken. Dat moet de woningmarkt voor meer mensen toegankelijk maken.

Wat was de reactie?

Onder een deel van de studenten brak woede uit. Zij willen zelf weten met wie ze in huis wonen. Huurdersvereniging BRES lanceerde een petitie om aandacht te vragen voor hun standpunt. Die is meer dan 6.600 keer ondertekend. De verandering van het hospiteerbeleid heeft gevolgen voor de sociale cohesie, veiligheid en het mentale welzijn van studenten, staat erin.

Zijn alle studenten tegen dit idee?

Daar is onderzoek naar gedaan door de stichting Lieve Mark. De hevigste weerstand zit bij Nederlandse studenten die lid zijn van een gezelligheidsvereniging én al een kamer hebben. Maar andere groepen blijken ook sceptisch. Het idee krijgt wel wat waardering van woningzoekende internationals.

Wil DUWO het hospiteren afschaffen?

Niet afschaffen, maar eerlijker maken. DUWO maakt wel een kanttekening: als het de kansengelijkheid niet vooruithelpt, “dan kunnen we ook kijken naar modellen waarbij de keuze voor de vrijkomende kamer bij de kamerzoekende ligt”. En dan hebben de huisgenoten dus niets meer te kiezen.

De VVD heeft Kamervragen gesteld. Wat heeft de minister hiermee te maken?

De Kamerleden van de liberale partij willen van demissionair minister Gouke Moes weten of de koerswijziging is ingegeven door wet- en regelgeving. Nee, is het antwoord.

Zijn er dan geen wetten van toepassing?

Jawel. Verhuurders mogen geen ‘ongerechtvaardigd onderscheid’ maken bij het toewijzen van een woning. Ze moeten transparant te werk gaan. Maar je kunt best verdedigen dat bewoners hun eigen huisgenoten mogen uitkiezen, legt Moes uit. Dan moet je de bewoners bijvoorbeeld uitleggen dat ze zich aan de wet op de gelijke behandeling moeten houden.

Hospiteren ís toch onderscheid maken?

Jawel, maar geen verboden onderscheid. De bewoners mogen bepaalde eisen stellen aan kandidaten. Vrouwen mogen bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een vrouwelijke huisgenoot. “Er mag echter nooit onderscheid worden gemaakt op basis van afkomst of huidskleur”, waarschuwt de minister.

Is Moes voor of tegen het hospiteerbeleid?

Hij gaat er niet over. Studentenhuisvesters moeten zich aan de wet houden. Hoe ze dat doen, moeten ze zelf weten. Hij gaat DUWO al helemaal niet op het matje roepen. “Ik zie geen reden om met DUWO in gesprek te gaan over hun voornemens om het hospiteerbeleid aan te passen.”

Wanneer gaat het nieuwe beleid in?

DUWO werkt er nog aan. Het zou dit jaar worden ingevoerd, maar er kan altijd iets tussen komen.