Moet Nederland het WK voetbal boycotten? ‘Ze gaan toch wel’

President Trump. Foto: Gage Skidmore/ Flickr

De roep om het WK voetbal in Amerika te boycotten, klinkt ook in Nederland steeds harder. Veel mensen vinden dat Oranje deze zomer niet naar de Verenigde Staten moet afreizen, vanwege de onrust in het land rondom president Donald Trump. Punt peilde de stemming bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.



“Ik vind dat Nederland niet naar het WK moet gaan. Ik sta niet achter het beleid van Trump en vergelijk het met het Songfestival: daar gaat Nederland óók niet naartoe“, vertelt Zoë Hol, vierdejaarsstudent aan de Pabo. “Het Nederlands elftal vertegenwoordigt ons op dat toernooi, het zou goed zijn om te laten zien dat je het niet eens bent met wat daar nu gebeurt door niet te gaan.”



Politiek en sport los van elkaar

Veel mensen zeggen dat sport en politiek gescheiden moet worden. Daar is Zoë het niet mee eens. “Je kunt die twee niet los van elkaar zien, het is aan elkaar gekoppeld.”



Dat voetbal en politiek niets met elkaar te maken hebben, is wél wat Lars* vindt. Volgens hem kun je die twee onderwerpen prima los van elkaar zien en is dat ook hoe de voetballers ernaar kijken. “Die doen daar gewoon hun werk. Niet gaan vind ik onzin. We zijn een groot voetballand”, zegt hij.



Dat de discussie over wel of niet gaan nu gevoerd wordt, begrijpt hij. Net als bij het WK in Qatar. “Maar ook toen vond ik het goed dat Nederland ging. Als dat niet was gebeurd, waren al die arbeiders al helemaal voor niets overleden”, zegt de student, die gewoon gaat kijken naar het toernooi. “Tenminste: als het een beetje te doen is qua tijden. Als wedstrijden ’s avonds laat of ’s nachts gespeeld worden en ik de dag erna een tentamen heb, misschien niet.”

De roep om een eindtoernooi over te slaan, is niet nieuw. Bij het WK in 1978 in Argentinië, waar op dat moment een dictatuur was, klonk hetzelfde geluid. Datzelfde gold voor het vorige WK in Qatar, waar duizenden arbeiders om het leven kwamen bij de bouw van stadions. In beide gevallen ging het Nederlands elftal wel.



De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) reageerde ook op de oproep om een boycot. Het Nederlands elftal gaat volgens voorzitter Frank Paauw hoe de situatie nu is, naar de VS. ”De voetbalbond doet niet aan politiek “zolang de politiek ook geen politiek bedrijft”.

Ondanks dat Avansstudent Zoë voor een boycot is, denkt ze dat ze toch gaat kijken wanneer Oranje zijn wedstrijden speelt. “Zelf ben ik geen groot voetbalfan, maar mijn vriend zit wel voor de tv. Met hem ga ik vast een potje voetbal kijken. Dat is misschien een beetje hypocriet’’, zegt ze lachend.



De discussie over wegblijven van het WK, haalt volgens haar weinig uit. “Ze gaan toch wel.”

Voetbalfan

Bram Janssen, tweedejaarsstudent Bedrijfskunde, vindt dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman naar de VS moet afreizen. “Maar dat zeg ik als voetbalfan, ik vind het leuk om iedere vier jaar naar het WK te kijken. Zeker omdat ik Nederland als een van de favorieten zie.”

Sneeuwbaleffect

Hij kijkt kritisch naar wat er allemaal in Amerika gebeurt. “Dat is natuurlijk niet goed. Een boycot zou goed zijn”, vertelt Bram. Al denkt hij dat het weinig zou doen als alleen Nederland besluit niet te gaan. “Maar misschien zorgt het voor een sneeuwbaleffect. Dan haalt het meer uit.”



Dat de discussie over een eventuele boycot wordt gevoerd, vindt de student goed. Ook al verwacht hij dat Nederland straks ‘gewoon’ gaat. “Dat is wat de spelers en KNVB tot nu toe zeggen. Al kan dat natuurlijk nog veranderen.”

*Achternaam is bij de redactie bekend