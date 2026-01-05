Ondertussen in de kerstvakantie…

Foto: Wandering Bo via Pexels

De oliebollen zijn op, de kerstvakantie is voorbij. Ondanks de sneeuw komt het hoger onderwijs weer op gang. Voor wie er helemaal tussenuit was: het nieuws van de afgelopen twee weken.

Moes niet vervolgd

De Hoge Raad verwerpt de aangifte van de Nijmeegse universitair docent Harry Petitt. Er zou geen aanleiding zijn om demissionair minister Gouke Moes te vervolgen wegens misbruik van gezag.

Petitt verstuurde felle tweets over Israël en de oorlog in Gaza. Moes vond dat de Radboud Universiteit Nijmegen aangifte moest doen tegen deze docent en dreigde zelfs met ingrijpen als dat niet gebeurde. Daar mag de minister zich helemaal niet mee bemoeien, meende Petitt (die inmiddels een andere baan heeft gevonden). Maar volgens de Hoge Raad bleef de minister binnen zijn boekje.

Joden voelen zich niet altijd begrepen, schrijft Moes

Protest is prima, maar iedereen moet zich veilig blijven voelen. Dat is de strekking van een brief die Moes vlak voor de vakantie naar de Tweede Kamer stuurde. Het kabinet heeft onder meer onderzoek laten doen naar de ervaringen van Joodse studenten en medewerkers. Die voelen zich niet altijd gehoord of begrepen, schrijft Moes, maar de onderwijsinstellingen zouden al bezig zijn met verbeteringen.

Moes laat veelheid aan visies onderzoeken

Is er een gebrek aan ‘pluriformiteit’ en ruimte voor open debat in de wetenschap, wilde de Tweede Kamer weten. Moes laat het inventariseren, maar dat gaat nog even duren. Pas in het najaar kunnen zijn ambtenaren ermee aan de slag.

De inmiddels verdwenen partij NSC had de motie ingediend. Aanleiding was de moord op de Amerikaanse populist Charlie Kirk, die werd doodgeschoten toen hij aan een universiteit een lezing hield. Diverse media vroegen zich af hoe welkom radicale sprekers aan de Nederlandse universiteiten zijn.

Inflatie kan hoger onderwijs blijven treffen

Moeten universiteiten en hogescholen automatisch meer geld krijgen als de lonen en prijzen stijgen? Het kabinet bezuinigde dit voorjaar via de ‘loon- en prijsbijstelling’ en sommige partijen in de Tweede Kamer balen daarvan.

In principe kun je de wet veranderen, zodat het hoger onderwijs altijd volledige compensatie voor de inflatie krijgt, erkent het kabinet. Maar wat doe je dan als er toch bezuinigd moet worden, bijvoorbeeld bij een tegenvaller op de begroting? Dat moet dan op een andere manier, is de conclusie, maar bezuinigd wordt er toch wel.

DUO blijft het kwetsbare studenten moeilijk maken

Sommige studenten hebben – om akelige redenen – gebroken met hun vader of moeder en hoeven van hen geen financiële steun te verwachten. Zij kunnen bij DUO een aanvullende beurs aanvragen, maar de procedure was voor velen te zwaar.

DUO nam enkele maatregelen, maar die hebben kennelijk weinig effect: het aantal toekenningen is nog niet gestegen, melden dagblad Trouw en de onderzoeksjournalisten van Investico. Het demissionaire kabinet vindt dat waarschijnlijk niet erg: er zijn dit voorjaar nog verbeteringen overwogen en niet doorgevoerd, omdat het te duur zou worden.

Verenigingen willen hun huizen redden

In 2025 deden veel particuliere verhuurders hun studentenhuizen van de hand. Daardoor verdwijnen ook ‘verenigingshuizen’ van de markt. Wat nou als we die huizen zelf kopen, zeggen verschillende studentenverenigingen.

Het Financieele Dagblad ziet dat verenigingen in Utrecht, Delft, Wageningen en Leiden eigen investeringsvehikels hebben opgezet om studentenhuizen te redden. Met hulp van oud-leden, banken en andere investeerders willen ze tientallen huizen aankopen, om zo samen honderden kamers voor studenten te behouden.

Student hoeft er niet uit

De eigenaar van een pand in Enschede kan niet zomaar een student uit huis zetten omdat hij zelf in het pand wil wonen. Dat heeft de rechter bepaald. De eigenaar claimt in een scheiding te liggen en wil vanwege ‘dringend eigen gebruik’ van de student af.

Maar de advocaat van de student wees er in de rechtbank op dat er meer speelt. Zo had de eigenaar eerder te veel huur gevraagd. De huurcommissie had geoordeeld dat de huur gehalveerd moest worden. Wil hij daarom van de student af? Die vraag wordt niet beantwoord. De rechter is het met de student eens: hij mag blijven zitten waar hij zit, schrijft het AD.

Controle op spookstudenten

Is deze huurder nog altijd student? Sinds kort kunnen studentenhuisvesters als DUWO via een app de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) raadplegen, schrijft het Parool. Daartoe moeten de bewoners een speciale app gaan gebruiken.

In veel studentencomplexen mogen alleen studenten een kamer huren, maar bewoners vervalsen soms een bewijs van inschrijving bij een studie om er toch te kunnen wonen. Nu kunnen verhuurders zulke trucs eenvoudiger doorzien. De verhuurders zeggen het niet met zoveel woorden, maar wie de app niet installeert, maakt zichzelf verdacht en kan nadere controles verwachten.

Maak bijscholing een wettelijke taak

Bijscholing van werkenden zou een ‘wettelijke taak’ voor het publieke onderwijs moeten worden. Dat is een van de conclusies in een rapport over een ‘leven lang ontwikkelen’. Met name de hogescholen pleiten hier al jaren voor.

Het kabinet ziet ook dat er iets moet gebeuren, maar houdt de kaarten nog tegen de borst. Dit voorjaar komen de betrokken ministers van Sociale Zaken en Onderwijs met hun reactie op het rapport, beloven ze.