Pensioenfonds ABP dumpt Amerikaanse staatsleningen 

ABP, het pensioenfonds voor de publieke sector, heeft 10 miljard euro minder aan Amerikaanse staatsobligaties in bezit. Wel steekt het fonds honderden miljoenen in Palantir, een omstreden bedrijf dat de jacht op immigranten in de VS zou faciliteren.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) belegt het pensioen van zo’n drie miljoen ambtenaren, politieagenten, zorgmedewerkers en militairen, maar ook van medewerkers van hogescholen en universiteiten. Het beheert in totaal zo’n 530 miljard euro.

Van dat geld is afgelopen jaar veel minder naar Amerikaanse staatsleningen gegaan, meldt de NOS. ABP heeft zo’n tien miljard euro aan staatsobligaties gedumpt. In plaats daarvan kocht het pensioenfonds miljarden aan Nederlandse en Duitse staatsleningen.

Verkoopgolf

Dat is een opvallend snelle afbouw, waar volgens specialisten verschillende redenen voor zijn. Zo blijft de regering-Trump veel geld uitgeven zonder dat daar inkomsten tegenover staan. De staatsschuld stijgt fors en dat maakt beleggers huiverig.

Vanwege de spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa liggen deze staatsobligaties onder een vergrootglas. Europese investeerders bezitten volgens Bloomberg zo’n 3,6 biljoen dollar (dat is 3,6 duizend miljard) aan Amerikaanse staatsobligaties – zo’n veertig procent van de staatsschuld die buiten de VS wordt gehouden.

Als Europeanen die leningen opeens van de hand doen, kan dat de rentekosten voor de Amerikaanse overheid behoorlijk opdrijven. President Trump waarschuwde vorige week al dat een eventuele verkoopgolf Europa duur zou komen te staan. ABP wil niet op veranderingen in de eigen beleggingsportefeuille reageren.

Palantir

Afgelopen woensdag bracht journalistiek platform Follow the Money naar buiten dat ABP in 2025 zo’n 825 miljoen euro in Palantir heeft gestoken. Dat softwarebedrijf zou onder meer Israël helpen bij het opsporen van Hamasleden in Gaza en de Amerikaanse overheid bij het traceren van immigranten, meldt een Amerikaans onderzoeksplatform.

Bezorgde pensioendeelnemers zijn een petitie gestart. Ze roepen ABP op om die investeringsbeslissing terug te draaien.