Sommige instellingen laten onderwijs en tentamens ondanks sneeuw doorgaan

Campus300 in Den Bosch

Door gladde wegen en problemen op het spoor gaan veel hogescholen en universiteiten online verder. Maar sommige instellingen laten hun lessen en tentamens gewoon doorgaan. Studentenorganisaties ISO en LSVb maken zich zorgen.

Ze vreest voor ongelukken als studenten toch de straat op gaan, zegt voorzitter Sarah Evink van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). “Ik hoor vandaag van veel studenten dat ze ondanks het weer en het thuiswerkadvies van Rijkswaterstaat gewoon in de les verwacht worden of naar hun tentamen moeten komen.”

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) krijgt die signalen. “Een aantal instellingen zegt dat zij pas tentamens afgelasten als het code rood is”, zegt voorzitter Maaike Krom. Op dit moment geldt code oranje, aldus het KNMI, vanwege “grote kans op gevaarlijk weer, waarbij de impact groot is met mogelijke schade, letsel of overlast”.

Geen treinen en bussen

Maar het is niet alleen het weer zelf, het zijn ook de gevolgen die het lastig maken om naar school te komen. Het spoor ligt, net als de afgelopen dagen, vrijwel helemaal plat. En ook veel lokale vervoerders hebben moeite om hun bussen of trams te laten rijden, meldt routeplanner 9292ov.

Krom: “Hoe kom je met deze massale treinuitval nog op locatie? Veel studenten wonen ver weg. Als die het bericht zien dat hun tentamen gewoon doorgaat, weten ze niet wat ze hiermee aan moeten.”

Een kleine rondgang laat zien dat een aantal hogescholen inderdaad alleen bij code rood de toetsen laat vervallen. Zoiets zeggen Windesheim, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool van Amsterdam in berichten aan hun studenten.

Ook de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam laten lessen en tentamens doorgaan, lieten zij hun studenten woensdag weten. Eventueel kunnen ze in overleg een alternatieve oplossing zoeken.

‘Zelf vervoer regelen’

De Radboud Universiteit vroeg studenten vanochtend nog om zelf iets te verzinnen. “Woon je verder van Nijmegen en heb je college, een toets of een afspraak op de campus, dan adviseren wij je om alternatief vervoer te regelen.”

Vooral die oproep stuit het ISO tegen de borst, zegt Evink. “Bizar. Hoeveel studenten hebben nou een auto beschikbaar? Dit schiet bij mij in het verkeerde keelgat.”

De Radboud Universiteit schrijft ook dat voor studenten die niet kunnen komen een “passende oplossing” wordt gezocht, “in lijn met de onderwijs- en examenregeling”. Maar dan weet je als student nog steeds net niks, zegt Evink. “Krijg je dan wel of geen extra toetskans? Dat is nog steeds onduidelijk. Misschien gaan studenten door die onduidelijkheid toch maar naar het tentamen, om studievertraging te voorkomen. Met alle risico’s van dien.”

Coulance

Ook de LSVb ziet dat sommige opleidingen studenten die niet kunnen komen oproepen om zich bij hun examencommissie te melden voor een extra toetskans. “Ik hoop maar dat examencommissies zich coulant opstellen”, zegt Krom. “We moeten opkomen voor de veiligheid van studenten en medewerkers.”