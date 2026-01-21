Studenten van Chinese afkomst presteren opvallend goed in het onderwijs

Nederlanders van Chinese herkomst hebben vaker een hbo- of wo-diploma dan gemiddeld. Onder meer de leeftijd van de moeder, het inkomen van de ouders, en de leefomgeving spelen een rol.

Al op de basisschool krijgen ze vaker een havo- of vwo-advies en ook op de middelbare school presteren leerlingen van Chinese afkomst goed: zo’n driekwart doet havo of vwo, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Dat is anderhalf keer zoveel als het gemiddelde in Nederland.

Velen stromen vervolgens door naar het hoger onderwijs. Van de 25- tot 45-jarigen heeft 61 procent van de mannen en 73 procent van de vrouwen een hbo- of wo-diploma. Dat is circa 20 procentpunt meer dan hun leeftijdsgenoten van Nederlandse herkomst.

© HOP. Bron: CBS

Personen van een andere buitenlandse herkomst hebben juist minder vaak een hbo- of wo-diploma. Een belangrijke reden is dat hun ouders minder verdienen, schrijft het CBS, en dat biedt doorgaans minder kansen om te studeren.

Studenten van Chinese afkomst kiezen relatief vaak een studie in de richting van wiskunde, natuurkunde en informatica. Onder mannen gaat het om ruim een kwart. Onder vrouwen is dit zo’n vijftien procent. Ter vergelijking: slechts zes procent van de vrouwelijke studenten van Nederlandse herkomst kiest een studie in deze richting.

Oudere moeders

Maar waarom doen leerlingen van Chinese herkomst het vaak beter in het onderwijs dan leerlingen van Nederlandse herkomst? Bij leerlingen die oorspronkelijk in China zijn geboren (dus migranten) speelt een rol dat hun moeders gemiddeld ouder zijn. Kinderen van oudere moeders bereiken vaker een hoger onderwijsniveau. Daarnaast hebben hun ouders vaak een hoger inkomen en ook dat verhoogt de onderwijskansen.

Leerlingen van de tweede generatie (van wie één of beide ouders in China zijn geboren) wonen minder vaak in grote steden. In grote steden volgen kinderen gemiddeld minder vaak havo of vwo. Toch kan het CBS niet volledig verklaren waarom Nederlanders van Chinese herkomst het gemiddeld beter doen in het onderwijs.

Tijgermoeders

Het CBS schrijft er niet over, maar mogelijk speelt ook de opvoeding een rol. De Chinees-Amerikaanse auteur Amy Chua beschreef bijvoorbeeld in haar boek Battle Hymn of the Tiger Mother hoe prestatiegericht zij haar dochters opvoedde, volgens de traditie van Chinese ‘tijgermoeders’. Ook op academisch vlak stelde ze hoge eisen aan hen.