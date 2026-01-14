Subsidieregen voor praktijkgericht onderzoek hbo

Illustratie: Elmarye Aaij

Aan 18 hogescholen is de afgelopen maand voor zo’n 31 miljoen euro aan onderzoeksubsidies toegewezen. Met dat geld wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. Hogescholen en partners leggen zelf ook geld bij.

Van de 53 aanvragen die in juni waren ingediend voor een RAAK-publieksubsidie zijn er 22 gehonoreerd bij in totaal twaalf hogescholen, meldt Regieorgaan SIA. Met maximaal 350 duizend euro verrichten deze hogescholen onderzoek naar praktijkvragen uit de publieke sector.

Muziektherapie

Bijvoorbeeld naar gewassen die de waterkwaliteit in veenbodemgebieden kunnen verbeteren, naar het effect van muziektherapie bij dementie op jonge leeftijd en naar het herstel van kwetsbare koraalriffen.

De hogescholen werken samen met ten minste twee publieke organisaties. De onderzoekspartners, waaronder de hogeschool zelf, verdubbelen de RAAK-subsidie uit eigen zak. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het kleine Van Hall Larenstein sleepten de meeste toekenningen in de wacht.

RAAK-PRO

In december zijn ook de grote RAAK-PRO subsidies uit de aanvraagronde van 2024 toegewezen. Van de 162 aanvragen kunnen 34 projecten van start bij 14 hogescholen. Met maximaal zeven ton, die door de samenwerkingspartners naar minstens een miljoen euro wordt verhoogd, wordt vier jaar onderzoek betaald.

Bijvoorbeeld naar journalistiek die ook jongeren aanspreekt, naar onderwijsvormen die het welzijn van mbo-studenten bevorderen en naar het belang van voeding en beweging bij de behandeling van kanker. De meeste PRO-subsidies gingen naar de HvA, de HAN, Zuyd en Van Hall Larenstein.