Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor verkoop toetsen

Het was een spectaculaire vorm van fraude: anderhalf jaar lang verkocht een student gestolen toetsen, zodat zijn medestudenten makkelijk een voldoende konden halen. Ook in hoger beroep krijgt hij een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.

De toenmalige student van Hogeschool Saxion had een kennis bij het toetsbureau, die hij bij het voetballen had leren kennen. Via deze medewerker kon hij tentamens ‘bestellen’ voor 200 euro per toets, die hij vervolgens doorverkocht aan andere studenten. Zo begon in 2020 een “zeer lucratieve” handel in toetsen, die anderhalf jaar doorging, aldus de rechter.

De student hield de administratie van zijn handel netjes bij op zowel zijn telefoon als iPad. De toetsen ontving hij per mail en gaf hij op dezelfde manier weer door. Uiteindelijk kwam de handel aan het licht na een melding van twee voormalige studenten.

Schade

Volgens de rechter heeft de oud-student aanzienlijke schade toegebracht aan zowel de hogeschool als zijn medestudenten. Door de fraude moesten toetsen ongeldig verklaard worden, waardoor studenten deze opnieuw moesten afleggen. Dit heeft bij sommigen mogelijk tot studievertraging geleid. Daarnaast is door zijn handelen ook de reputatie van de hogeschool geschaad.

In 2023 legde de rechtbank hem al een maand voorwaardelijk celstraf en een taakstraf van 140 uur op. Ook moest hij een schadevergoeding betalen en zou zijn iPhone en iPad worden afgepakt. De oud-student was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Maar het gerechtshof geeft hem alsnog dezelfde straf.

Drie jaar geleden werd ook de medewerker van Saxion veroordeeld die bij het toetsbureau werkte en de tentamens verstrekte. Hij kreeg twee maanden voorwaardelijk celstraf opgelegd en een taakstraf van 200 uur. Ook twee andere studenten kregen straf voor de tentamenhandel.