Column: Januari was toch een saaie maand?

Nick van Bergen

Wat een enerverende maand hebben we achter de rug. Januari… waar moet ik beginnen? De enorme hoeveelheden sneeuw, de escalerende protesten in Iran en het feit dat we bijna een nieuw kabinet hebben. Maar we moeten het even hebben over de Verenigde Staten en de koning van het slechte nieuws: Trump.

Wat is er nu weer gaande in dat land en wat spookt die man tegenwoordig allemaal uit? Zo is er een demonstrant neergeschoten door ICE. Dat is op zichzelf misschien niet direct Trumps schuld, maar wat daarna gebeurt is veelzeggend: hij en zijn overheid liegen erover. Vervolgens worden er argumenten aangedragen als: “Ja, maar deze persoon was bewapend en dus gevaarlijk.” Het gebeurde in Minnesota, waar het legaal is om een wapen te dragen. Als het dragen van een wapen iemand automatisch gevaarlijk maakt, dan is volgens die logica dus iedereen gevaarlijk. Moet je dan niet concluderen dat het bezit van wapens verboden moet worden? Maar nee, volgens Trump is het dragen van wapens juist een fundamenteel recht dat in heel Amerika gewaarborgd moet zijn.

Alsof dat nog niet genoeg is, vallen de Verenigde Staten Venezuela binnen, ontvoeren ze president Maduro en nemen ze vervolgens ook nog eens de controle over het land. Ik wist niet dat we in een wereld leefden waarin je naar eigen zin een land kunt binnenvallen omdat je het niet eens bent met de gang van zaken daar. Natuurlijk, Maduro is een erg corrupte man, maar zelfs dan moet je toch enige vorm van wereldorde blijven respecteren. Het is een beetje alsof wij als Nederland de Belgische premier zouden ontvoeren omdat we geen Belgisch vuurwerk meer over de grens willen hebben.

En alsof dát allemaal nog niet erg genoeg was, besluit de beste heer ook nog eens dat hij Groenland toch echt wil hebben. En als hij het niet kan kopen, dan maar met geweld, want “Oh, wat zijn wij sterk en goed”. Het belachelijkste argument vind ik nog wel dat hij Groenland wil overnemen om veiligheidsredenen. Dus hij wil de veiligheid van zijn inwoners vergroten door… een oorlog te beginnen? Make it make sense.

‘Dus hij wil de veiligheid vergroten door een oorlog te beginnen?‘

Als student die chronisch online is, krijg ik veel mee van Amerikaanse burgers en hun reacties hierop. Dat is vaak fascinerend om te lezen, maar soms ook ronduit verbijsterend. Het blijft me verbazen hoe Trump-aanhangers hem nog steeds verdedigen. Zo las ik laatst een reactie van een Trump-aanhanger over de wens om Groenland over te nemen: “Als hij het land binnenvalt is het de schuld van Europa, want zij laten hem dit doen.” Die redenering is ongeveer te vergelijken met het volgende: jij zit rustig op je laptop te werken en ik besluit die laptop zonder enige aanleiding tegen de muur kapot te gooien. Wanneer jij daar (terecht) iets van zegt, zoals: “Wat doe jij nou weer? Doe eens normaal!”, reageer ik met: “Het is jouw schuld, want jij hield me niet tegen toen ik jouw laptop tegen de muur gooide”.

Hoe bedoel je, onze schuld? Diezelfde Trump-aanhanger maakte vervolgens de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland andere landen binnenviel. Niet alleen is dit een totaal andere situatie, toen bestonden de NAVO en veel internationale afspraken nog niet, maar ook keurde destijds vrijwel de hele wereld (op enkele landen na) dit gedrag af en werd er daadwerkelijk een oorlog om gevoerd. In deze vergelijking, die sommige aanhangers zélf maken, zijn zij dus Nazi-Duitsland. Blijkbaar kiezen sommige Trump-supporters er liever voor om de kant van de nazi’s te verdedigen dan om hun eigen leider te bekritiseren. Dat vind ik een gedurfde keuze.

Wat deze maand mij vooral duidelijk maakt, is hoe fragiel de wereldorde eigenlijk is. Regels, verdragen en afspraken blijken alleen te gelden zolang machtige landen daar zin in hebben. En zolang dat gedrag wordt verdedigd in plaats van veroordeeld, wordt het probleem alleen maar groter. Niet alleen voor Amerika, maar voor iedereen die afhankelijk is van een wereld waarin macht niet gelijkstaat aan recht. Maar als dit het nieuwe normaal is, dan ben ik bang voor nog meer enerverende ‘saaie’ maanden als de januari die we achter de rug hebben. Gelukkig heeft februari maar 28 dagen…

Nick van Bergen is student Bestuurskunde in Den Bosch