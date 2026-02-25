Column: Zwangerschapsverlof

Foto: Ilse Wolf

“Het is net of je even met zwangerschapsverlof bent geweest”, zei mijn collega na het eerste afstudeeroverleg. “Het voelt heel vertrouwd dat je weer terug bent.”

“Ja, ik heb zes kinderen geworpen”, grapte ik. “O nee, dat kan helemaal niet.” Ik was vijf jaar weggeweest, een zwangerschap duurt negen maanden. Of wacht… drie tweelingen, dat zou kunnen.

In 2021 stopte ik als docent bij de opleiding Communicatie. Nu, vijf jaar later, was ik er weer, met als eerste klus de afstudeerbegeleiding van een kring van zes studenten.

De grootste verandering in de afgelopen jaren was natuurlijk de opkomst van ChatGPT; ik hield mijn hart vast.

Er werden weinig woorden aan vuil gemaakt tijdens het eerste afstudeeroverleg. Ja, er was een pagina over AI toegevoegd aan het Schrijfprotocol, waarmee studenten op correct taalgebruik worden getoetst. Er waren wat wijzigingen in de beoordeling en in het eindgesprek, maar verder rolde ik er zo weer in met termen als ‘cesuur’, ‘SKE’ en ‘kalibreersessie’.

Daarna belde ik de bedrijfsbegeleiders van de afstudeerders. De zinnen die ik jaren eerder ook al had uitgesproken, rolden gewoon weer uit mijn mond: “Onze opleiding vindt het belangrijk dat..” en “Ik hoop dat we elkaar zo min mogelijk spreken, want dan gaat alles goed”. Zou die vertrouwdheid ook gelden voor de eerste kringsessie, de eerste bijeenkomst met studenten?

Ik zat met mijn hoofd nog midden in carnaval en de Olympische Spelen toen de eerste berichten binnendruppelden: ik moet naar het ziekenhuis, kan de kring online? Ik lig al de hele week ziek op bed, kan de kring online? De knoop was snel doorgehakt: drie van de zes studenten konden niet fysiek aanwezig zijn, we gingen online.

‘De knoop was snel doorgehakt, we gingen online’

Later las ik in de hand-out voor docenten dat de kring altijd fysiek was – net als vroeger.

Eeh oeps, foutje.

Op D-day opende ik Teams, we deden een voorstelrondje, waarna vragen volgden als “Hoe weet je of het goed doet?”, “Welke modellen of theorieën moet ik gebruiken?” en “Loop ik wel op schema?”

Hadden ze dit soort vragen ook aan ChatGPT gesteld?

Ik probeerde de studenten te motiveren. Jullie kunnen het, het komt goed, je zit niet voor niks in jaar vier. Zorg dat je je keuzes onderbouwt! Voor ik het wist was het vijf uur en had ik nog een waslijst aan vragen en dingetjes die ik zélf, zonder de hulp van AI, moest uitzoeken.

Aan het einde van de dag berichtte de afstudeercoördinator me dat het niet de bedoeling was de kring online te faciliteren.

Ik dacht dat er in vijf jaar veel veranderd was, maar niets bleek minder waar: studenten zijn nog steeds onzeker en we geven nog steeds de voorkeur aan fysiek onderwijs. En zolang ChatGPT de eindwerken niet beoordeelt, ben je als docent nog steeds belangrijk met je kritische vragen en motiverende speeches – of althans, dat hoop ik dan.

Daadwerkelijk met zwangerschapsverlof gaan was een grotere verandering geweest.

Inge Duine is docent bij de opleiding Communicatie