D66 levert minister van Onderwijs

Illustratie: Julika Runow

De nieuwe coalitie heeft de ministersposten verdeeld. Zoals verwacht gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar D66. De staatssecretaris blijft een VVD’er.

D66-leider Rob Jetten wordt minister-president en VVD’er Eelco Heinen is de beoogd minister van Financiën. Staatssecretaris Sandra Palmen (eerst NSC, inmiddels partijloos) blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire.

Andere kandidaten voor het nieuwe kabinet zijn nog niet bekend, maar informateur Rianne Letschert zou weleens de overstap naar Den Haag kunnen maken, misschien als D66-minister van Onderwijs. De Maastrichtse universiteitsbestuurder wordt gewaardeerd door Jetten en kan kennelijk ook goed overweg met de partijleiders van het CDA en de VVD.

Dat oud-minister Robbert Dijkgraaf voor D66 een comeback maakt, lijkt onwaarschijnlijk. Zijn beleid is getorpedeerd door het kabinet-Schoof en de nieuwe coalitie lijkt ook een iets andere richting in te slaan dan hij voorstond.

De huidige VVD-staatssecretaris van Onderwijs is Koen Becking. Het is nog niet duidelijk of hij aanblijft.

Defensie

Voor universiteiten en hogescholen zijn tevens de bewindslieden van Defensie van belang, aangezien een flink deel van het verhoogde defensiebudget aan kennis en innovatie besteed gaat worden. De minister komt van VVD-huize, terwijl het CDA de staatssecretaris levert.

CDA-leider Henri Bontenbal blijft in de Tweede Kamer. Het is afwachten wat VVD-leider Dilan Yesilgöz doet. In het verleden was ze staatssecretaris van Economische Zaken (2021-2022) en minister van Justitie en Veiligheid (2022-2024).