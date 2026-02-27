Dadels en verbinding tijdens vijfde Avans-iftar: ‘Hier heerst een saamhorigheidsgevoel’

Vlnr: Orhan Cetin, Dennis van de Kar en Elif Orhan

Studenten en medewerkers verbraken donderdagavond op Avans aan de Hogeschoollaan in Breda samen het vasten van de ramadan. Voor de vijfde keer organiseerde het Diversity & Inclusion-kernteam in samenwerking met studenten een iftar. Voor studenten die moslim zijn, maar ook voor andere geïnteresseerden.



Terwijl de eerste deelnemers binnendruppelen, zijn medeorganisatoren Sanae Abousellam en Kyra Groen nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Op de eerste etage van OpenX blazen ze ballonnen op en leggen ze de hand aan het dekken en versieren van langwerpige tafels waar later op de avond iedereen aanschuift om te eten. De Avansstudenten Verpleegkunde en Human Resource Management zijn beide al meerdere jaren betrokken bij de organisatie van de iftar op Avans, iets wat ze met veel plezier doen.

Verbinding, geloof en aanbidding

‘’Het is heel leuk om naast je studie bezig te zijn met iets wat betekenis heeft. Voor mij is de maand waarin de ramadan valt de leukste van het jaar, ik kijk hier echt naar uit en vind het mooi dat Avans dit organiseert’’, zegt Sanae terwijl Kyra knikt. ‘’Deze periode staat in het teken van verbinding, geloof en aanbidding: dat doet me goed.’’



Zo’n tachtig aanwezige studenten en medewerkers deden mee aan de avond. Ze luisterden eerst naar een gastlezing van Halima Özen, oprichter van De Inclusiefabriek. Zij vertelde over hoe ze de ramadan beleefde toen ze opgroeide en wat het haar bracht door de jaren heen. Daarna nodigde ze aanwezigen in de zaal uit om deel te nemen aan een panelgesprek over de rol van religie in het onderwijs en de zorgen rondom de staat van de samenleving. Ook wethouder Marike de Nobel kwam langs. Zij vertelde over het belang van verbinding.



Het is de vijfde keer dat Avans een Iftar organiseert. Emma Munnichs, medeorganisator vanuit het D&I-kernteam, ziet dat er behoefte is aan het evenement. ”Dat faciliteren we graag. Avans heeft een grote groep moslimstudenten en we willen dat iedereen zich welkom voelt op de hogeschool.”

Ramadan tijdens stage

Enkele jaren geleden viel de ramadan in de zomer, wanneer het vasten pas laat op de avond verbroken wordt. Dat is dit jaar anders, met de zon die op donderdag in Breda om 18:22 uur ondergaat. Daar zijn veel vastende studenten, waaronder Kyra, blij mee. ‘’Het is nu wat makkelijker, het vasten gaat tot nu toe goed. Ik loop stage en kan gelukkig zelf een beetje mijn tijden bepalen. Als ik ’s ochtends vroeg begin, ben ik om vier uur ’s middags thuis. Dan doe ik mijn middagdutje om daarna meteen te eten. Dat helpt’’, vertelt ze. Daar is Sanae het mee eens: ‘’Goed slapen is heel belangrijk om de ramadan vol te houden.’’

Kyra (links) en Sanae

Verbreken van vasten

Wanneer voor het Maghrib-gebed de Adhan klinkt, de oproep tot het gebed, verbreken de deelnemers hun vasten. Dat doen ze traditiegewijs met dadels, waarna een Syrisch diner wacht.



Onder de aanwezigen zitten niet alleen deelnemers aan de ramadan. Ook studenten die niet meedoen aan het vasten, zoals student Human Resource Management Dennis van de Kar, doen mee. ‘’Vorig jaar was ik er ook en dat beviel heel goed. Het is een mooie manier om te leren over andere culturen en het is vooral ook gezellig. Hier heerst een saamhorigheidsgevoel’’, vertelt de Avansstudent tijdens het eten. ‘’Dat mis ik op andere plekken soms, iedereen zit in zijn eigen bubbel. Hier heb ik het community-gevoel.’’



Het diner bestaat onder andere uit rijstgerechten, baba ganoush, boontjes, hummus met flatbread, vele toetjes en een linzensoep. ‘’Heerlijk, al houd ik niet zo van pittig eten. De soep is net iets té voor me’’, vertelt Dennis lachend.



Dat Avans een iftar organiseert, juicht Dennis net als de andere aanwezigen toe. ‘’Het is een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en in verbinding te komen met andere culturen. Het is goed dat Avans dat doet.”



Er vindt ook een iftar plaats op Avans in Den Bosch. Die is op 10 maart.