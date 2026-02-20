Dakloze veelpleger twee jaar vast voor verduistering ov-studentenkaart

Illustratie: Daan van Bommel

Een dakloze man gebruikte de verloren ov-chipkaart van een student. Het was niet zijn eerste vergrijp. De rechter heeft hem veroordeeld tot twee jaar detentie voor veelplegers.

Op het eerste gezicht klinkt het niet zo heftig. Een studente verloor haar ov-kaart en zag dat hiermee een paar keer werd in- en uitgecheckt op stations in Arnhem. Niet lang daarna treft de politie deze chipkaart aan in de jaszak van een man die wel vaker met justitie in aanraking is gekomen.

Dit staat in een vonnis van vorig jaar, dat deze week online is gezet. De man wil niet praten met de reclassering, dus het is niet duidelijk wat zijn omstandigheden zijn, maar er zijn vermoedens van dakloosheid, problematisch middelengebruik en financiële problemen.

De officier van justitie meent dat er sprake is van diefstal: de verdachte wist immers dat de ov-kaart van iemand anders was en gebruik van het openbaar vervoer vertegenwoordigt een zekere financiële waarde.

Verduistering

Daar gaat de rechter niet in mee: de studente (in het vonnis ‘slachtoffer’ genoemd) had een week-ov en de man heeft alleen door de week ingecheckt. Het kostte haar dus geen geld.

Maar volgens de rechter is er wel sprake van ‘verduistering’, oftewel toe-eigening van een verloren chipkaart. Ook dat is strafbaar.

De officier van justitie eist dat de man twee jaar wordt vastgezet in een ‘inrichting voor stelselmatige daders’ (ISD), zonder aftrek van voorarrest. Zijn advocaat wil liever een gewone gevangenisstraf. Zijn cliënt heeft namelijk al twee keer een ISD-maatregel gekregen en dat heeft niet geholpen. Bovendien zou de verduistering van een ov-chipkaart geen ISD-waardig vergrijp zijn.

Twee jaar

De rechter verwerpt de redenering van de advocaat. “Verdachte is de laatste jaren veelvuldig veroordeeld ter zake van vermogensdelicten”, staat in het vonnis. “Hij heeft zich nu weer schuldig gemaakt aan de verduistering van een ov-chipkaart.”

Dat twee eerdere ISD-maatregelen niet hielpen, vindt de rechter niet van belang, want dat maakt niet “dat een derde ISD-maatregel bij voorbaat niet succesvol of minder noodzakelijk zou (kunnen) zijn”.

Dus verdwijnt de man twee jaar van de straat – ook al heeft zijn slachtoffer, die de kaart verloor, geen schade ondervonden.