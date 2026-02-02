Eerste reacties akkoord: SP en PVV boos, studenten en universiteiten optimistisch

Illustratie: Esmee Rops

Het komende minderheidskabinet hoeft niet op flankpartijen SP en PVV te rekenen. Die willen de komende jaren harde oppositie voeren. Studenten en universiteiten reageren vrolijker op de plannen van D66, CDA en VVD.

De eerste reacties op het coalitieakkoord druppelden vrijdag binnen. In het hoger onderwijs klinkt vooral opluchting dat de bezuinigingen van het kabinet-Schoof worden geschrapt.

De opvattingen van vakbonden, werkgevers en de vele belangenorganisaties zijn belangrijker dan ooit. D66, CDA en VVD willen bij maatschappelijke organisaties steun voor hun beleid krijgen. Dat maakt het ook makkelijker om oppositiepartijen over de streep te trekken.

Daarbij hoeft de coalitie niet op SP en PVV te rekenen, lieten zij al snel na de presentatie van het akkoord weten. SP-voorman Jimmy Dijk “kan hier niet mee samenwerken”, zei hij tegen de NOS en Geert Wilders gaat “snoeihard oppositie voeren”.

Partijen die de coalitie misschien wel aan zetels willen helpen, houden hun kruit nog even droog. GroenLinks-PvdA noemt het akkoord op X een “startpunt voor onderhandelingen”. Joost Eerdmans van JA21 heeft nog niet gereageerd.

Studenten

Studentenvakbond LSVb is vooral tevreden dat het protest tegen de onderwijsbezuinigingen klaarblijkelijk heeft geholpen. “De afgelopen maanden is de Landelijke Studentenvakbond met duizenden studenten, docenten en medewerkers de straat op gegaan. En na maandenlange acties en protesten is er resultaat.”

De LVSb wijst onder meer op de aandacht voor studentenwelzijn en de verhoging van de uitwonendenbeurs. “Toch kan het aanstaande kabinet nog stappen zetten om de positie van jongeren verder te verbeteren, door bijvoorbeeld huurtoeslag mogelijk te maken voor onzelfstandige kamers.”

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg klinkt welwillend. “We zijn nu vooral heel nieuwsgierig naar de details en de specifieke bedragen”, staat in een eerste reactie. “Maar dit is goed nieuws en daar waren we ook wel aan toe na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren.”

Over de komst van een verplichte stagevergoeding zegt het ISO: “Eindelijk. We vragen hier al jaren om, studenten hebben dit zo hard nodig.” Maar ook hiervoor geldt dat de details nog moeten volgen.

Universiteiten

De universiteiten klinken blij. Voorzitter Caspar van den Berg van koepelvereniging UNL: “Het is heel goed nieuws dat de coalitiepartijen volledig onderschrijven dat investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie cruciaal is voor de toekomst van Nederland.”

De universiteiten zijn ook blij met de nieuwe koers rond internationalisering en de verengelsing van het hoger onderwijs. De coalitie wil niet moeilijk doen over Engelstalig onderwijs. “Dit betekent dat de anderstalige bacheloropleidingen psychologie, en economie en bedrijfskunde niet hoeven te worden omgezet naar het Nederlands.”

Hogescholen

Ook voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen klinkt enthousiast. “In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord zit goed nieuws voor het hbo,” zegt hij.

Zo willen de partijen meer investeren in praktijkgericht onderzoek. Ook komt er structureel geld voor om- en bijscholing, waarin de hogescholen graag een grotere rol willen spelen. Ook is het hbo blij met de aandacht voor het leraarschap en het reken- en taalonderwijs.