Hbo trekt net iets minder eerstejaars

Het aantal eerstejaars studenten is aan de hogescholen met 0,6 procent gedaald. De bacheloropleidingen zien hun instroom afnemen, terwijl de tweejarige ad-opleidingen en hbo-masters blijven groeien in populariteit. Avans Hogeschool ziet het aantal eerstejaars iets toenemen ten opzichte van vorig jaar.

In 2025 begonnen zo’n 108 duizend studenten aan een hbo-opleiding. Dat is een kleine daling van 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande studiejaar. Maar sommige delen van het hbo groeien nog steeds.

De bacheloropleidingen zagen hun aantallen krimpen met 1,8 procent, terwijl associate degrees en masters juist populairder worden; daar steeg de instroom met respectievelijk 5,1 en 4,2 procent.

Techniek

Ook de studierichting maakt uit. Nieuwe hbo’ers kiezen minder vaak voor de techniek (-6,2 procent) en voor ‘agro en food’ (-2,1 procent).

Met ruim 38 duizend eerstejaarsstudenten blijft een economische opleiding de populairste keuze. Toch ziet ook deze sector een kleine daling van vijfhonderd studenten.

De tekortsectoren gezondheidszorg (+3,5 procent) en onderwijs (+2,7 procent) doen het juist goed. Ook sociale studies waren in 2025 méér in trek (+3,7 procent) onder eerstejaars hbo-studenten.

Leraren

De groei in het onderwijs is te danken aan de pabo’s: zo’n 6.300 studenten begonnen in 2025 aan een opleiding tot leraar basisonderwijs. De tweedegraads lerarenopleidingen zagen hun instroom echter sterk dalen, met 8,6 procent.

“De afgelopen jaren hebben we samen met veel partners gewerkt aan het aantrekkelijker maken van een baan in het basisonderwijs”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Hij hoopt dat de instroom van de tweedegraads lerarenopleidingen met “een vergelijkbare aanpak” valt te verbeteren.

Krimp

De hogescholen, die de krimp zien aankomen, lobbyen al jaren voor een grotere rol in het omscholen en bijscholen van de beroepsbevolking. Zo zou je bijvoorbeeld tekorten in de ict kunnen aanpakken, meent voorzitter Limmen, nu de populariteit van deze opleidingen onder studiekiezers terugloopt.

Het komende kabinet wil 100 miljoen euro reserveren voor een ‘leven lang ontwikkelen’, maar dat geld moet nog verdeeld worden.

De hogescholen vangen de krimp nu niet op met nieuwe internationale hbo-bachelorstudenten, want daarvan komen er juist minder. Met name Europese studenten blijven weg: zo’n 7 procent minder begon een bacheloropleiding aan een Nederlandse hogeschool.

Per hogeschool

De grootste klap valt bij de Hogeschool van Amsterdam, die 1.200 eerstejaars minder aan de start ziet verschijnen. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar. Toch is de HvA onder eerstejaars studenten nog altijd de nummer twee van Nederland, achter de Hogeschool Utrecht.

De Hogeschool Leiden gaat juist 10 procent omhoog; geen enkele andere grote hogeschool groeide dit jaar zo hard. Een andere uitschieter is Windesheim, met een toename van 5 procent.