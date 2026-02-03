Jongeren zien bestuurswerk steeds minder zitten

Afbeelding ter illustratie

Clubs, verenigingen en belangenorganisaties van jongeren hebben moeite om nieuwe leden voor hun bestuur te vinden. De animo is fors afgenomen, waarschuwt de Nationale Jeugdraad.

Studentenfeesten, excursies, debatten, sportwedstrijden, voorstellingen, introductieweken en de medezeggenschap worden allemaal geregeld door jonge bestuurders. Zonder hun inzet zou er weinig gebeuren, onderstreept de Nationale Jeugdraad (NJR).

Toch ontbreekt bij 33 procent van de organisaties minstens één bestuurslid. Bij 10 procent gaat het zelfs om twee of meer bestuurders, blijkt uit een NJR-onderzoek.

Stress

De Jeugdraad heeft wel een verklaring voor het gebrek aan nieuwe studentbestuurders: “Financiële stress en prestatiedruk maken een bestuursjaar voor veel jongeren simpelweg onhaalbaar”, zeg NJR-voorzitter Lotte Prins.

En volgens de NJR is dat niet alleen voor het studentenleven jammer, maar voor de hele samenleving: “Een bestuursjaar vormt capabele bestuurders en betrokken burgers”, zegt Prins. Beoogd premier Rob Jetten deed ook bestuurswerk, staat in het persbericht, net als oppositieleider Jesse Klaver.

Daling

Zeven jaar geleden peilde de NJR ook hoe het ervoor stond. Toen speelden dezelfde problemen al, maar sindsdien is het erger geworden. De animo voor bestuurswerk daalt, blijkt uit de vergelijking.

Voorzitter Sarah Evink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) herkent het beeld: “Het is elk jaar weer spannend of studentenorganisaties kunnen blijven voortbestaan, terwijl ze zo belangrijk zijn voor het sociale leven en de mentale gezondheid van studenten”.

Afgelopen augustus schreef het ISO hierover een brief aan de minister van Onderwijs, die nog niet is beantwoord. Evink hoopt dat de nieuwe coalitie ermee aan de slag wil.

Bijbaan

Van de jonge bestuurders heeft 63 procent een bijbaan om rond te komen, meldt de NJR. Een flink deel heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze krijgen ook lang niet allemaal een bestuursbeurs of vergoeding.

Dus moeten studentbestuurders vaak extra lenen terwijl ze meer kans lopen op studievertraging, zegt ISO-voorzitter Evink. Ook moeten ze soms collegegeld betalen voor vakken die ze niet volgen. “Het is hoog tijd dat hier verandering in komt”, vindt ze. “Collegegeldvrij besturen moet de norm worden en de vergoedingen voor dit belangrijke werk moeten fors omhoog.”

Coalitie

De nieuwe minderheidscoalitie heeft beloofd dat de basisbeurs voor uitwonende studenten omhooggaat. Ook staat er in het akkoord: “We stimuleren excellentie en moedigen studenten aan het maximale uit hun studietijd te halen.” Wat dit voor het studentenleven zal betekenen, moet nog blijken.