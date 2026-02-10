Meer verlichting voor stadspark Valkenberg Breda

Een donker stadspark Valkenberg

De gemeente Breda grijpt in bij stadspark Valkenberg. Het park, waar al jaren over geklaagd wordt vanwege een onveilige situatie in het donker en waar een petitie om werd gestart, gaat beter verlicht worden. Ook komt er meer toezicht en worden planten en struiken gesnoeid.



“Ik ben superblij met dit nieuws. Vooral voor alle mensen die straks een stuk veiliger door het park kunnen wandelen, hardlopen en hun hond uitlaten”, vertelt Luc Goos. De oud-Avansstudent, die politiek actief is in Breda, startte in september 2025 met anderen een petitie om aandacht te vragen voor de situatie in het park. Die werd 1100 keer ondertekend en veel gedeeld op social media.

Met de petitie gingen de initiatiefnemers naar de Bredase gemeenteraad. Daarop dienden partijen een motie in voor het vrijmaken van 250 duizend euro om de veiligheid in het park, waar ook in het Intro Festival werd gehouden in 2025, te verbeteren. Die motie werd aangenomen.

Nieuw college

Het kan volgens Goos nog wel even duren voordat de eerste verbeteringen zichtbaar zijn in het park. Het bedrag wordt opgenomen in de begroting voor 2026, maar de plannen worden pas uitgevoerd als er een nieuw college zit na de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik denk dat we er in de tweede helft van het jaar wat van kunnen zien”, zegt hij.







