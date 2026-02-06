Bron: Pexels.com

De Olympische Winterspelen beginnen vanavond in Milaan. Nederland neemt deel met 38 atleten, vooral in het langebaanschaatsen. Welke sporten vinden studenten interessant? Waar liggen volgens hen de medaillekansen? Punt zocht het uit in deze rondvraag.

Aan de Spelen doen 3.500 atleten mee, waarvan 38 Nederlanders zijn. Oranje is sterk vertegenwoordigd in het schaatsen, maar ook in het bobsleeën, skeleton en snowboarden. Volgens Emma Willemse, eerstejaarsstudent Social Work, gaan de sporters zeker medailles halen op het langebaanschaatsen. “Nederlanders zijn goed in het schaatsen.”

Kijksmaak

Wat Emma niet wist is dat de Winterspelen vanavond beginnen en ze was niet de enige. Terwijl zij aan november dacht, wisten anderen niet eens dat het toernooi dit jaar plaatsvond. Een deel van deze studenten is wel van plan om de Spelen te gaan kijken. Dat doen ze uit nostalgie, omdat ze vroeger altijd met hun ouders keken en daar positieve herinneringen aan hebben overgehouden, of simpelweg omdat het op tv is en ze niets anders te doen hebben. De sporten waar studenten interesse in hebben verschillen. Annemijn de Wolf, eerstejaarsstudent Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Breda, heeft een hekel aan langebaanschaatsen maar is wel geïnteresseerd in kunstschaatsen. Daarin doet voor het eerst een Nederlands kunstrijpaar mee.

Andere genoemde sporten onder de studenten zijn schansspringen, alpineskiën of biatlon. Jens de Gier, derdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Breda, vindt het schansspringen leuk om te kijken. “Het gaat met zulke hoge snelheid. Ik heb er heel veel respect voor.” Op die onderdelen doen geen Nederlanders mee.

Dat studenten niet op de hoogte zijn van het begin van de Olympische Winterspelen kan wijzen op een matige interesse. Het is echter ook mogelijk dat studenten zich vooraf nog niet bezighouden met de Spelen en dat dit verandert zodra de wedstrijden daadwerkelijk worden uitgezonden. Dat patroon was eerder ook zichtbaar in Nederland tijdens de Winterspelen van 2022. Voorafgaand aan die Spelen bleek uit onderzoek van Ipsos dat vier op de tien Nederlanders interesse hadden. De NOS liet na afloop aan de hand van hun data zien dat zeventig procent van de Nederlanders naar het toernooi heeft gekeken.

Kanshebbers op eremetaal

In het langebaanschaatsen doen achttien Nederlandse atleten mee. Volgens eerstejaarsstudent International Business Tristan Stamper maakt Jutta Leerdam daar kans op een medaille. “Het schaatsen op korte afstand zoals de 500 en 1000 meter zal een succes worden.” Annemijn en klasgenoot Stijn van Gestel noemen Suzanne Schulting als kanshebber in het shorttrack. “Zij flikt altijd wel wat.”

Medailles

Om te kunnen inschatten hoeveel medailles Nederland gaat behalen tijdens deze Spelen, kun je terugkijken naar de afgelopen toernooien. In 2014 was er een piek met vierentwintig medailles, daarna werden het er twintig en de afgelopen Winterspelen waren het er zeventien. Eind februari wordt duidelijk of de sporters dat aantal dit jaar overtreffen, maar de studenten zijn verdeeld. Jens wist niet wanneer de Spelen beginnen, maar hij denkt wel zeker te weten dat Nederland de zeventien medailles niet gaat halen.



“Ik voorspel tien medailles. Ik heb het idee dat in het langebaanschaatsen het buitenland steeds beter wordt. Ook denk ik dat we niet de sterkste ploeg mee hebben.” Hij refereert aan het thuislaten van schaatser Tim Prins. De selectiecommissie liet slechts negen mannen toe en een aantal aanwijsplekken waren al vergeven. De studenten wensen de atleten succes. “Meedoen is ook een prestatie”, aldus Annemijn.

Je kunt de Spelen live volgen bij de NOS als je wilt kijken naar de Nederlandse atleten. De uitzending begint op vrijdag om 20.00 met de openingsceremonie waarin Mariah Carey en Andrea Bocelli zullen optreden. Voor alle andere sporten kun je terecht bij Eurosport of HBO Max. De sluitingsceremonie vindt plaats op 22 februari in Verona om 20.00.