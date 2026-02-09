TU Eindhoven betaalde medewerkers jarenlang te weinig salaris

Een groep medewerkers bij het studentensportcentrum aan de TU Eindhoven heeft jarenlang te weinig salaris ontvangen. De universiteit gaat dat herstellen en trekt hier 7,5 ton voor uit.

Zo’n vijftien vaste medewerkers en negentig oproepkrachten van het Eindhovense studentensportcentrum krijgen al jarenlang te weinig betaald. Dit bleek uit een interne controle van de universiteit.

Ze kregen onterecht geen vergoedingen wanneer ze op ongebruikelijke werktijden werkten, bijvoorbeeld in de avond of in het weekend. Ook bleek dat de oproepkrachten een te laag uurloon ontvingen. Dat waren vooral studenten.

Alsnog uitbetaald

Nu krijgen ze dat alsnog uitbetaald, plus rente. Daar trekt de TU Eindhoven zo’n 750 duizend euro voor uit. “We betreuren deze onwenselijke situatie”, zegt Patrick Groothuis, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Het herstel kan enkele maanden duren, waarschuwt de universiteit. Van sommige oud-studenten heeft de instelling geen adres meer; die groep wordt opgeroepen zich te melden.

Zulke administratieve fouten komen zelden voor. In 2018 gebeurde iets dergelijks bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar bleek een groep buitenlandse medewerkers jarenlang te weinig eindejaarsuitkering en vakantiegeld te krijgen.