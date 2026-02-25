Vooral hoogopgeleiden verwachten dat AI hun werk deels overneemt

Foto: Aerps.com via Unsplash

Kunstmatige intelligentie gaat een deel van hun werk overnemen, verwachten werknemers. Vooral hoogopgeleiden gebruiken veel AI en zien dat de komende tijd alleen maar toenemen, meldt het CBS.

De opkomst van AI leidt tot veel onzekerheid over de arbeidsmarkt. Hoe ziet de toekomst van werk eruit? En wat moet je ervoor leren? Niemand kan dat precies voorspellen, maar je kunt wel aan werknemers zelf vragen hoe ze met AI omgaan en wat hun verwachtingen zijn. Dat deed het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Baan verdwijnt

Zo’n 45 procent van alle hbo- en wo-opgeleide werknemers verwacht dat kunstmatige intelligentie een deel van het eigen werk kan overnemen. Vier procent verwacht zelfs dat hun volledige baan door AI uitgevoerd kan worden. Dat concludeert het CBS uit een representatieve steekproef onder de beroepsbevolking.

Van de hoogopgeleiden gebruikt 55 procent nu al AI voor het werk en tachtig procent denkt dat het gebruik de komende tien jaar alleen maar verder toeneemt.

Middelbaar en lager opgeleiden gebruiken AI veel minder. Ook zien zij lang niet zoveel potentie voor AI in hun werk. Van werknemers die alleen basisonderwijs of vmbo hebben afgerond, denkt slechts dertig procent dat AI hun werk deels overneemt.

Meeste zorgen bij jongeren

In het algemeen maken jongeren zich het meest druk over de invloed van AI op hun werk. Net iets meer dan de helft van hen denkt dat hun baan helemaal of deels door AI overgenomen kan worden. Tien procent van de werknemers tot 25 jaar maakt zich daar veel zorgen over, ziet het CBS. Onder andere leeftijdsgroepen is dat zes à zeven procent.

Studentenorganisatie ISO roept het onderwijs op om meer werk te maken van scholing in kunstmatige intelligentie. “Als we de studenten van nu willen voorbereiden op de toekomst moeten AI en digitalisering meer aandacht krijgen in ons onderwijs”, zegt voorzitter Sarah Evink.