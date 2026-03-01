1 op de 10 studenten heeft kenmerken van hoogbegaafdheid: hoe zit dat bij jou?

Workshop Hoogbegaafdheid, Avans Breda

Naar aanleiding van de Week van de Hoogbegaafdheid werd op Avans een workshop over hoogbegaafdheid gegeven. De workshop was bedoeld voor studenten en medewerkers die kenmerken ervaren die passen bij hoogbegaafdheid. “Het gaat niet alleen om een hoog IQ. Veel mensen denken dat alle hoogbegaafden aan de universiteit studeren, maar dat is niet zo”, zegt docent en onderzoeker Wendy van Hoek.

De workshop werd georganiseerd door studenten Roos van Vliet en Charlotte Pluta, die zelf hoogbegaafd zijn. Dat deden ze samen met Bedrijfskundedocent Wendy van Hoek, die zich inzet voor beter onderwijs voor studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Een groot deel loopt vast

Uit de workshop blijkt dat hoogbegaafde studenten moeite hebben met studeren. Een groot deel loopt vast tijdens het onderwijs. “Dit komt omdat er op de basisschool vaak te weinig uitdaging is en leerlingen niet leren hoe ze moeten leren,” legt Wendy uit. “Daardoor kan het later misgaan en mogelijk leiden tot studievertraging en uitval.”

Geen vrienden kunnen maken

Mede-organisator Roos is derdejaarsstudent Verpleegkunde. Ze voelde zich lange tijd anders dan anderen. “Ik kon geen vrienden maken en had juist het idee dat ik dommer was dan de rest.” “Ik was negentien toen ik naar de huisarts ging en dat was best laat,” vertelt ze. Via de huisarts werd ze doorverwezen naar een psycholoog en daar viel alles op zijn plek.

De meest voorkomende kenmerken

Tijdens de workshop vertelde Van Hoek dat naar schatting tien procent van de studenten kenmerken heeft van hoogbegaafdheid. Het gaat verder dan alleen intelligentie. Veelvoorkomende kenmerken zijn onder andere: snel verbanden leggen, nieuwsgierig zijn en kritisch zijn op jezelf en anderen. Veel hoogbegaafden hebben een verhoogde gevoeligheid en respons op prikkels.

Slide uit de workshop Hoogbegaafdheid

Bedrijfskundedocent Van Hoek doet promotieonderzoek naar hoogbegaafdheid in het HBO en richt zich op de ontwikkeling van passend onderwijs voor deze groep. Volgens haar is er nu nog te weinig literatuur beschikbaar om het onderwijs hierop aan te kunnen passen. Daarom ontwikkelt ze als onderdeel van haar onderzoek, een minor voor studenten die nieuwsgierig zijn, extra uitdaging zoeken, vele interesses hebben en zelf willen bepalen wat ze willen leren.

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid. Mail Wendy van Hoek op: wmj.vanhoek@avans.nl