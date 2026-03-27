110 miljoen euro voor verhogen basisbeurs uitwonenden

Het nieuwe kabinet wil 110 miljoen euro uittrekken om de basisbeurs voor uitwonende studenten te verhogen. Dat komt neer op een verhoging van enkele tientjes per maand.

De nieuwe minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD heeft voor het onderwijs 1,5 miljard euro extra uitgetrokken. Dat is iets meer dan het vorige kabinet heeft bezuinigd. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt het geld er vanaf 2027 weer bij.

Hiervan is zo’n 110 miljoen euro gereserveerd voor het verhogen van de basisbeurs voor uitwonenden, hebben de nieuwe bewindslieden aan de Tweede Kamer laten weten .

Er zijn ongeveer 220 duizend studenten met een uitwonendenbeurs in het mbo, hbo en wo. Als het bedrag over hen wordt uitgesmeerd, komt dit neer op een jaarbedrag van 500 euro per student, oftewel 42 euro per maand.

De huidige basisbeurs voor uitwonenden is 325 euro per maand. Volgens informatie van het Nibud komen studenten gemiddeld zo’n 400 euro per maand tekort.

Kan veranderen

In het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD staan allerlei plannen, waaronder het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten, maar daar hingen tot nog toe geen bedragen aan.

Het huidige bedrag van 110 miljoen euro komt uit een lijstje met de voorlopige verdeling van die 1,5 miljard euro voor het onderwijs. GroenLinks-PvdA had naar dit lijstje gevraagd.

De bedragen kunnen nog veranderen, schrijven minister Rianne Letschert en staatssecretaris Judith Tielen, de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs. Ze kijken nog naar de doelmatigheid, uitvoerbaarheid en de precieze kosten van hun maatregelen.

Voor de overheid komen de kosten voor een hogere basisbeurs overigens pas later: in het hoger onderwijs is de basisbeurs pas een gift als studenten hun diploma behalen en dat kan nog jaren duren.

Andere bedragen

Uit de verstrekte tabel blijkt ook dat er 434 miljoen euro is uitgetrokken voor onderzoek en wetenschap. Dit geld wordt verdeeld via de sectorplannen (waarin universiteiten samenwerken), het geld voor praktijkgericht onderzoek, de middelen voor onderzoeksinfrastructuur en Europese samenwerking.

Ook komt er geld bij voor internationale studenten, nu het hoger onderwijs naar eigen inzicht Engelstalige opleidingen mag blijven aanbieden. Op termijn gaat dit om 156 miljoen euro per jaar.