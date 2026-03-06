De bijbaan van… student Ivana Ivanova

Foto via Pexels, door Towfiqu Barbhuiya

Werken naast je studie: misschien niet altijd een feestje, maar wél noodzakelijk. In de rubriek ‘De bijbaan van…’ vertellen Avansstudenten over de bijbaan waarmee zij hun geld verdienen. In deze editie: Ivana Ivanova over haar werk in de horeca en evenementen.

Ivana is tweedejaarsstudent International Business in Breda en komt uit Bulgarije. Toen ze vorig jaar naar Nederland verhuisde om te studeren, was het niet haar plan om meteen een bijbaan te zoeken. Eerst wennen aan een nieuw land en aan de studie, dat was de bedoeling. “Tot ik in mijn tweede week hier een boete kreeg voor fietsen met mijn telefoon in mijn hand”, vertelt Ivana lachend. “Die kon ik niet betalen, ik had geld nodig.” Van een neef, die al langer in Nederland was, hoorde ze van A la Carte, een uitzendbureau voor studenten in de horeca en evenementen. Daarmee vond ze als internationale student snel een bijbaan.



Efteling

Via een app kunnen studenten zich aanmelden voor klussen. Ivana doet dat vooral voor diensten in Breda, de Avansstad waar ze woont. Haar eerste opdracht was er meteen een die ze heel leuk vond: als horecamedewerker in de Efteling. “Het was een leuke ervaring om in dat park te werken. Ik verkocht er drinken en dat beviel goed”, vertelt de internationale student. Ze deed ook al klussen in het Chassé Theater in Breda en in de stadions van NAC en PSV tijdens wedstrijden. “Een mooie manier om Nederland te leren kennen. Ik werk liever niet in een restaurant waar je iedere dag hetzelfde doet met dezelfde mensen. Ik wil nieuwe plekken leren kennen en dat lukt zo.”

Ivana kan zelf bepalen waarvoor ze zich aanmeldt. Ze hoeft geen bepaald aantal uren per maand te werken. Dat maakt het een flexibele bijbaan. “Rondom tentamens werk ik niet. Ik word wel eens geappt met de vraag of ik een bepaalde dienst kan werken, maar als ik niet kan, is dat helemaal prima. Ook kan ik tijdens de feestdagen naar Bulgarije als ik wil, ik hoef dan niet verplicht te werken. Dat is als internationale student fijn.”

Ivana Ivanova

Taalbarrière

Werken in Nederland vindt de student leuk. Ze ontmoet veel mensen en spreekt ook buiten werk met collega’s af. Maar ook het contact met gasten bevalt. “Als ze in de gaten hebben dat ik geen Nederlands spreek, ontstaat er vaak smalltalk en dat vind ik leuk. Ze vragen dan waar ik vandaan kom en wat ik hier doe”, aldus Ivana, die in de meeste gevallen geen last heeft van het feit dat ze geen Nederlands spreekt. “Soms probeer ik te gokken wat Nederlandse klanten bedoelen. Dan zeggen ze een paar woorden die ik herken en denk ik het te weten. En soms vraag ik of ze het kunnen vertalen.”



Toch heeft ze niet alleen maar leuke ervaringen tijdens haar werk. Soms krijgt ze vervelende reacties als ze Engels spreekt en de klant niet helemaal begrijpt. “Dan zeggen ze: ‘Je bent toch in Nederland, waarom spreek je de taal niet? Dat moet je kunnen’. Ik lach het meestal weg en zeg dan dat ik het in de toekomst ga leren”, aldus de student. “Die opmerkingen zijn stom. Ik kom om te werken, niet om met jou te praten. Voor het werk dat ik doe, hoef ik geen Nederlands te spreken. Een taalcursus heb ik niet gepland staan. Als ik hier wil blijven na mijn studie, dan overweeg ik dat wel.”



Openstellen

Ivana merkt dat sommige internationale studenten in haar omgeving alleen een bijbaan hebben voor het geld. Dat snapt ze wel, want geld heb je nodig, maar het zorgt er volgens haar niet voor dat je het werk lang volhoudt. “Zoek een baan die je leuk vindt. Als dat niet het geval is, maak je het jezelf onnodig moeilijk en ga je met tegenzin naar je werk”, aldus de student. Ivana hoort wel eens dat bedrijven geen internationale studenten willen aannemen. “Die ervaring heb ik niet. Als je écht een baan wil, lukt het. Maar je moet jezelf wel openstellen en iets willen leren. Verstop jezelf niet.”