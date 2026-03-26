Hoe overleef ik… hangxiety

Het is je wellicht ooit eens overkomen: de dag na een feestje voel je je beroert. Je bent aan het piekeren geslagen. Hoe heb ik me gisteren gedragen? Wat heb ik allemaal gezegd? En ineens zit je uren te malen over de kleinste dingen van de avond ervoor en voel je je niet alleen lichamelijk slecht, maar heb je ook een mentale kater.

Als je je onrustig, angstig en neerslachtig voelt na een avondje drinken, heb je last hangxiety. Het Engelse woord is een samensmelting van het woord hangover (kater) en anxiety (angst). Het betekent dat je tijdens je kater angstgevoelens hebt.

De een heeft er nooit last van, terwijl de ander de volgende dag het liefst naar een ander continent zou verhuizen. Het verschilt per persoon en kan ook opeens (eenmalig) optreden. Hoe dan ook zijn er wel degelijk dingen die je kunt doen om hangxiety te overleven.

Allereerst is het goed om te onthouden dat deze gevoelens maar tijdelijk zijn. Linda Meiden schrijft in een artikel dat na vierentwintig uur het giftige stofje van de alcohol uit je lichaam is. De lijdensweg is dus – als het goed – is na een dag voorbij!

Bewegen

Daarnaast is het belangrijk om te bewegen. Ook al schreeuwt elke vezel van je lichaam dat je de rest van de dag beter onder je dekens kan verdwijnen, is het gezonder om toch een frisse neus te halen en bijvoorbeeld te gaan wandelen of hardlopen. Als dat echt niet lukt omdat anders je maaginhoud op de stoep terug te vinden is, kun je ook in de tuin zitten en eventueel mediteren. Het gaat er vooral om dat je jezelf afleidt en dat frisse lucht helpt bij je herstel.

Praat met vrienden

In plaats van te piekeren, kun je er ook voor kiezen om over die negatieve gevoelens te praten met een vriend(in). Misschien heeft diegene daar ook last van. Ga uit je hoofd en maak het bespreekbaar. Het komt vaker voor dan je denkt.

Minder drinken

Uiteindelijk is het beste middel tegen hangxiety minder drinken. Wissel af en toe dat biertje in voor een glaasje water of drink (een keer) niet. Maar bovenal: maak voor jezelf de afweging of die rotgevoelens de volgende dag het waard zijn.