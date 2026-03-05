Nieuwe belasting op beleggingen: ‘Jongeren zijn hier ontzettend kwetsbaar voor’

Foto: Sergei Tokmakov via Pixabay

De afgelopen weken is er veel te doen over de nieuwe belastingplannen voor box 3. De Tweede Kamer stemde onlangs met tegenzin in met nieuwe wetgeving rondom de vermogensbelasting op spaargeld, aandelen en cryptomunten. Minister van Financiën Eelco Heinen wil de wet nu toch gaan aanpassen uit vrees voor een minderheid in Eerste Kamer. “De wet heeft ongelofelijk veel gevolgen voor jongeren met een toekomstplan”, zegt miljoenenbelegger Rabi Safi tegen Punt.

De wet, waarmee half februari werd ingestemd door de Tweede Kamer, zou vanaf 2028 van kracht zijn. Met die wet stapt de overheid over op een nieuw belastingstelsel waarin je belasting betaalt over fictief rendement. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar hoeveel je beleggingen in waarde zijn gestegen in een jaar tijd. Het gaat daarbij om losse aandelen, ETF’s, crypto en rente op spaargeld. Er was veel kritiek van beleggers en politici, daarom gaat de wet toch terug naar tekentafel. Wat er precies wordt aangepast, is nog onduidelijk.

In dit artikel leest je wat het wetsvoorstel zou betekenen voor jonge beleggers, waarom er zoveel kritiek op is en waarom het nu waarschijnlijk wordt aangepast, nog voordat het naar de Eerste Kamer gaat.

Rabi Safi, oprichter van beleggerscommunity ‘De Belegger’, vindt dat fictieve rendement bezwaarlijk. “Je gaat straks belasting betalen over winsten die je nog niet gerealiseerd hebt. Er wordt gekeken naar een waardestijging van je portfolio, maar dat geld heb je niet, het staat op een app. Niemand vindt het erg om belasting te betalen over geld dat verdiend is, wel over geld dat je nog nooit in je handen hebt gehad. Dat maakt het systeem onrechtvaardig”, vindt Safi.

Jongeren in de problemen

Reinier Wietsma, portfoliomanager bij beleggingsfonds Centive, zegt op BNR dat dit nieuwe systeem negatieve gevolgen heeft voor jongeren die beleggen. “Zeker jongeren met cryptocurrencies zijn hier gewoon ontzettend kwetsbaar voor”, zegt Wietsma. Ook Safi maakt zich zorgen over jongeren met cryptomunten: “Stel je hebt een cryptomunt die onwijs fluctueert, wat heel vaak gebeurt in de cryptowereld, dan kun je ontzettend in de problemen komen.” Hij denkt dat er situaties gaan komen waarbij mensen de belasting niet kunnen betalen omdat de waarde van een cryptomunt is gedaald, wanneer er belasting betaald moet worden.

Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam, omschrijft op BNR een zelfde soort probleem. “Op een gegeven moment moet je toch aandelen gaan verkopen om die belastingschuld te betalen, want dat moet in ‘klinkende munt’. Dan zul je meemaken dat op het moment van betalen de aandelen zijn gedaald, waardoor je er minder voor krijgt dan waarover de belasting is berekend”, legt Heithuis uit.

Ongunstig

Die ‘gedwongen verkoop’ is volgens belegger Rabi Safi ongunstig voor langetermijnbeleggers: “Jongeren die beleggen, maken plannen voor twintig of dertig jaar”, ziet Safi terug in zijn community. Die groep maakt een bewust plan, uitgaande van een vaste inleg per maand en gemiddeld jaarlijks rendement. “Ik zie nu dat hun plannen opeens instorten, want de berekening die ze hebben gemaakt, klopt niet meer. Het tussentijds verkopen van aandelen is nooit onderdeel van een lange termijnplan want dat remt de groei”, constateert Safi.

De afgelopen jaren nam het aantal beleggers in Nederland alleen maar toe. De grootste groei is onder jongeren te zien, in 2023 was het aantal bijna 2,5 keer groter dan voor Corona, blijkt uit cijfers van het CBS.

Rabi Safi heeft als succesvol belegger miljoenen euro’s aan winst gemaakt. “Ik kan stoppen als ik wil. Voor mij maakt het niet meer uit, maar ik maak me zorgen over de nieuwe generatie beleggers zoals mijn medewerkers, ook studenten.” Hij vindt dat met deze wet juist starters aangepakt worden, niet de ‘rijke investeerders’. “Je kunt door deze onzekerheid niet verder vooruit plannen dan twee jaar. Zonder plan is beleggen waardeloos, want beleggen doe je voor de lange termijn.”

Alternatief

De wet wordt aangepast, maar hoe dat eruit ziet, is nog onduidelijk. Een alternatief is om pas belasting te betalen op het moment dat je beleggingen verkoopt en winst realiseert. Dat zie je in veel landen terug volgens Safi. “Of zoals ze in Australië doen, daar hebben ze een drempelbedrag. Alles boven de drie miljoen wordt fictief belast, zo worden de grote beleggers geraakt en niet de startende met een droom”, zegt Safi.