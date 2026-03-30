Plaquettes bij Campus300 voor mensen die aan zelfdoding denken: ‘Je voelt je dan gehoord’

Een van de plaquettes op de bankjes bij Campus300

Op drie picknickbankjes bij Campus300 in Den Bosch zitten sinds kort plaquettes van 113 Zelfmoordpreventie. Daarop staat een QR-code die je kunt scannen om in contact te komen met een hulpverlener. Ze zijn er gekomen op initiatief van locatiedienstmedewerker Elly Jacobs, die haar zus verloor aan zelfdoding. “Praten over je problemen helpt.“

“Als ik anderen hier zie zitten, vind ik dat fijn. De gedachte dat hulp dichtbij is als mensen dat nodig hebben, doet me goed”, vertelt Jacobs (65) wanneer ze op een van ‘haar’ drie bankjes plaatsneemt. Zij heeft ervoor gezorgd dat de plaquettes er sinds een paar maanden opzitten. Zelfmoordpreventie is een belangrijk thema voor Jacobs. Op 21-jarige leeftijd maakte haar zus een einde aan haar leven. Dat is nu 45 jaar geleden, maar zo voelt het niet.



“We deden alles samen, ze voelde als mijn tweelingzus. Haar dood kwam voor mij en iedereen als een verrassing. Ze liet wel een briefje na, maar daarin stond niets over de reden”, zegt Jacobs. “Ik merkte toen dat er een taboe hing over het praten over zelfmoord. Er kwamen na haar overlijden veel mensen langs, maar na twee weken hield dat op en moest ik het zelf doen. Praten over de zelfdoding, gebeurde niet. Daarna ging ik het zelf ook verzwijgen. Als mensen vroegen of ik een broer of zus had, vertelde ik alleen dat ik twee broers had. Het bestaan van mijn zus verzweeg ik.”



Pas eind vorig jaar begon de Avansmedewerker te praten over wat het verlies van haar zus met haar deed. Want het taboe om erover te praten, voelde ze zelf jarenlang ook. Tot het verlies van haar zus, en ook dat van anderen in haar omgeving, zo aan haar begon te knagen dat ze zelf de stap zette om naar de bedrijfspsycholoog te gaan. Dat luchtte volgens haar erg op.

Het aantal jongeren dat overgaat tot suïcide, neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van 113 Zelfmoordpreventie. Eerder dit jaar vond daarom een campagne plaats: Lessen voor het leven.

Wandeling

Toen ze rond diezelfde tijd vorig jaar met vrienden aan het wandelen was en bij de Bossche Broek uitrustte, viel haar oog op een bankje met een plakkaat van 113. Daarop zat een QR-code. Toen ze die uit nieuwsgierigheid scande, kwam ze uit bij een mobiele cursus. Op dat moment dacht ze aan de woorden die haar vader sprak op de dienst van haar zus: “Toen mijn vader op de herdenkingsdienst van mijn zus in de kerk sprak, zei hij: ‘Hoe somber het leven ook is, praat erover. Met je ouders of met iemand anders. Vraag hulp.’’’



Dus besloot ze de cursus te volgen. Daarbij leerde ze welke vragen je moet stellen aan iemand die het moeilijk heeft, hoe je goed kunt luisteren en naar wie je kunt doorverwijzen als het nodig is. De Avansmedewerker werkte de cursus meteen af. Haar zus deed dat niet, maar Jacobs hoopt dat anderen dat wel doen. Na afloop van de cursus kreeg ze de mogelijkheid om plaatjes met de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’ aan te vragen. Ze dacht gelijk aan Avans als bestemming.

Problemen

“Omdat ik weet dat veel studenten, maar ook medewerkers, worstelen. Ze hebben meerdere problemen, zoals een studie die niet goed loopt of psychische problemen. Daar durven ze niet altijd goed over te praten. Sommige studenten denken daardoor aan zelfdoding. Maar dat betekent niet altijd dat ze niet meer willen leven. Ze willen de problemen alleen niet meer”, vertelt ze. “Zo’n bordje met een oproep om te bellen met een onbekende hulpverlener bij 113, kan dan helpen. Je voelt je dan gehoord.”

Voor iedereen

Ze kreeg toestemming van de hogeschool om de plaquettes te laten plaatsen. “Ze zijn er voor iedereen die het moeilijk heeft, niet weet waar hulp is en gewoon even wil praten met iemand. Dat helpt namelijk echt. Al is het maar één persoon die hiermee geholpen is, ben ik al blij.”



Jacobs hoopt de platen ook op andere Avanslocaties te mogen verspreiden.