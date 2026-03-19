Studentenpartijen blijven overeind; GroenLinks-PvdA grootste in studentensteden

In de meeste studentensteden is GroenLinks-PvdA nog altijd de grootste partij na de verkiezingen voor de gemeenteraad. De vijf studentenpartijen hebben alleen in Utrecht een zetel verloren.

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is voor alle gemeenten bekend, ook voor Amsterdam. De lokale partijen zijn vaak de winnaar, maar zelden niet in de grote steden.

Opvallend is dat Forum voor Democratie in veel gemeenten zetels heeft behaald. Ook in studentensteden krijgt de partij een voet tussen de deur, al blijft het meestal bij een of twee zetels. Alleen in Enschede (drie) en Eindhoven (vier) zijn het er meer.

Maar GroenLinks-PvdA is vaak de grootste. Voorheen waren dit twee partijen, maar in de meeste gemeenten zijn ze – net als in de Tweede Kamer – samengegaan. Amsterdam is een van de uitzonderingen.

In diverse steden deden ook studentenpartijen mee. De grootste (STIP) zit in Delft en heeft opnieuw zes zetels. Maar ook in Groningen (3) en Leiden (2) handhaven deze partijen zich. In Maastricht zit studentenpartij M:OED ook nog altijd met één zetel in de raad.

Toch was er ook een verliezer bij de studenten. De Utrechtse partij Student & Starter levert een van de twee zetels in. Connect Wageningen past eigenlijk niet meer in het rijtje sinds de partij is samengegaan met Volt, maar zij gaan van twee naar één zetel.

Steden

In de hoofdstad Amsterdam wint GroenLinks twee zetels. De PvdA daarentegen levert er twee in. Ze hebben er respectievelijk tien en zeven. Daarmee zijn de linkse partijen samen nog altijd veruit de grootste. D66 (8) en VVD (6) winnen allebei een zetel.

In het linkse bolwerk Nijmegen heeft GroenLinks twee zetels gewonnen. De partij heeft er 11 zetels. De PvdA is ook daar nog een losse partij met vier zetels. Samen hebben ze meer dan twee keer zoveel zetels als D66, die van zes naar zeven gaat. De Stadspartij Nijmegen levert juist een zetel in en zakt naar zes.

Ook in Maastricht zijn GroenLinks en PvdA nog twee aparte kampen, met respectievelijk vier en drie zetels: samen zijn het er dus zeven. Maar de winnaars zijn daar D66 en CDA, die beide van vier naar zes zetels springen.

GroenLinks-PvdA blijft met tien zetels veruit de grootste in Wageningen. Dat zijn er wel twee minder dan de vorige verkiezingen. Opmerkelijk: de Partij voor de Dieren komt daar met twee zetels in de raad. Die partij kijkt altijd met argusogen naar de dierproeven aan de universiteit.

De lichtstad Eindhoven ziet een opmars van CDA en D66, maar GroenLinks-PvdA (13) staat toch nog steeds veruit bovenaan en levert maar één zetel in. De lokale partijen krijgen hier nog geen voet aan de grond, maar FvD (4) wel.

In Enschede komt GroenLinks-PvdA deze keer op gelijke hoogte met de lokale partij Burgerbelangen Enschede, die twee zetels inlevert. Ze hebben nu beide acht zetels. Opvallend is ook FvD met drie zetels.

Studentenpartij STIP staat niet langer op de gedeelde eerste plaats in Delft. Zij behaalde net als de vorige keer zes zetels, maar is voorbijgestreefd door D66 (van 6 naar 7 zetels). GroenLinks had er ook zes, maar is samengegaan met PvdA en komt nu op negen zetels.

In Leiden moest GroenLinks-PvdA twee zetels inleveren, maar met twaalf zetels blijft het de grootste partij. Met ieder zes zetels volgen de partijen D66 en de lokale Partij Sleutelstad. Die laatste maakte een groei mee van drie zetels. Studenten voor Leiden heeft, net als de vorige keer, twee zetels.

Ook in het hoge noorden, in studentenstad Groningen, moest GroenLinks-PvdA twee zetels inleveren, maar ook hier blijft het met dertien zetels de grootste partij. D66 wist er dit jaar zes binnen te slepen, en Partij voor de Dieren en de VVD ieder vier. Student en Stad heeft er drie, net als in 2022.

In Tilburg moest GroenLinks-PvdA concurreren met de lokale partij Lijst Smolders Tilburg. Beide partijen behaalden acht zetels. Ze werden op de voet gevolgd door de VVD met zeven zetels en D66 met zes.

In Den Haag kwam de lokale partij Hart voor Den Haag/De Mos met zestien zetels als grote winnaar uit de bus. Dat zijn er zeven méér dan in 2022. Op ruime afstand volgen D66 met acht zetels en GroenLinks-PvdA met zeven.

In Breda leveren VVD en GroenLinks-PvdA een zetel in, maar ze blijven wel de nummer één en twee. Het CDA en Breda Beslist maken er een opmars.