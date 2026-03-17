Tien hogescholen willen meer ‘welzijn’ in hun economie-onderwijs

Foto van Pixabay door Megan Rexazi

Economie gaat niet alleen over geld, vindt een groep grote hogescholen. Ze willen meer aandacht besteden aan ‘breed welzijn’ in hun opleidingen. Samen met een stichting steken ze 1,8 miljoen euro in nieuw onderwijs.

Studenten economie lopen vaak in pak. Daar had de oervader van het kapitalisme, Adam Smith, al een verklaring voor: in nette kleren word je sneller geaccepteerd en kun je dus betere deals sluiten.

Maar Adam Smith zag ook: een economie kan niet om winst alleen draaien. Anders krijg je corruptie, monopolies, uitbuiting, slavernij en andere ellende, beschreef hij al in de achttiende eeuw.

Ook vandaag de dag moeten studenten leren dat economie over meer gaat dan geld alleen, zegt de Amsterdamse hogeschoolbestuurder Jopie Nooren namens tien hogescholen: “Economie gaat ook over gelijke kansen, gezondheid en over hoe we onze toekomst vormgeven.”

Professionaliseren

Samen met de Goldschmeding Foundation vernieuwen de tien instellingen hun economisch onderwijs, zodat er een “bredere opvatting over welvaart” in terechtkomt. De economische opleidingen beslaan zo’n dertig procent van het hbo.

De komende twee jaar krijgen ze van de Goldschmeding Foundation een miljoen euro en samen leggen ze acht ton bij om zo’n 225 docenten te professionaliseren en nieuw onderwijs te ontwikkelen bij opleidingen als commerciële economie en international business.

In groepen van drie werken hogescholen samen aan de versterking van een bepaald thema in hun onderwijs. Zo ontwikkelen de hogescholen Stenden, Windesheim en Hanze samen nieuwe Business Development Goals, een afgeleide van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Beladen thema’s

En hoe ga je om met klimaat, digitalisering of ongelijkheid? “Veel docenten ervaren drempels om deze complexe, moreel geladen thema’s goed te onderwijzen”, staat in de projectomschrijving van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Inholland. Ze willen elkaars docenten helpen hier les in te geven.

Ook Fontys, Avans en Hogeschool Zuyd verwerken het begrip ‘brede welvaart’ in hun onderwijs. Ze zijn al eerder gestart met een project, een lectoraat en een kenniscentrum. Ook de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

De Goldschmeding Foundation is in 2015 opgericht door de man achter uitzendbureau Randstad, Frits Goldschmeding, die in 2024 overleed. Volgens het blad Quote bezat hij een miljardenvermogen.

De stichting werkt ook samen met de decanen van economie- en bedrijfskunde faculteiten van de Nederlandse universiteiten. Zij reiken jaarlijks de REmagine award uit, voor economische masterscripties over een maatschappelijk relevant vraagstuk. De Goldschmeding Foundation betaalt daaraan mee.