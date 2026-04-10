Avansstudenten genomineerd voor Rachel Carson Afstudeerprijs: ‘Maak gebruik van de cloud en autosave’

Iwona Bartyzel in Portugal

Iwona Bartyzel en Léo Chenu, nu oud-Avansstudenten, maken met hun scripties kans op de Rachel Carson Afstudeerprijs. Wat is volgens hen het geheim van een goed afstudeerwerk? ”Neem ook tijd om uit te rusten‘‘.

Welk cijfer oud-student Miliekunde Bartyzel voor haar scriptie kreeg, weet ze niet meer precies. Behalve dat het tussen de 8 en 9 ligt. ‘’Het was onderdeel van een aantal andere cijfers’’, vertelt de Poolse student, die door haar begeleider werd genomineerd voor de prijs voor beste milieu- en duurzaamheidsonderzoek. ‘’Dat kwam als een verrassing. Ik voelde me vereerd. Ik kende het niet, maar toen ik erover las kwam ik erachter dat het een grote prijs was.’’

Visnetten en oesterschelpen

Bartyzel schreef haar scriptie vanuit Portugal, waar ze haar afstudeerstage volgde. De scriptie richtte zich op het zoeken naar manieren om in het water achtergelaten visnetten en oesterschelpen opnieuw te kunnen gebruiken. Vissers laten dat materiaal nu soms achter in bepaalde gebieden. Bartyzel zocht naar manieren om van die netten en schelpen materiaal te maken dat zowel sterk als flexibel is. Dat deed ze omdat de materialen slecht zijn voor de biodiversiteit als ze in het water achterblijven.

Mooie bonus

Léo Chenu, die dezelfde studie volgde als Bartyzel, weet nog wel welk cijfer hij ontving voor zijn werk: een 8.5. ”Dat verwachtte ik niet. Ik werkte hard aan mijn scriptie, maar ben erg kritisch op mezelf. Dit kwam als een verrassing”, vertelt de oud-Avansstudent. Ook hij werd genomineerd door zijn docenten. ”Dat voelde als een hele mooie bonus.”

Hij deed onderzoek naar het maken van een duurzame vliegtuigbrandstof op basis van hennep. Europese regels voor de luchtvaartmaatschappij schrijven voor dat twintig procent van de totale brandstof duurzaam moet zijn voor 2035, en zeventig procent voor 2050. Materialen om die zelf te produceren, zijn er echter weinig. Nu importeren landen de brandstof uit Aziatische landen, maar dat is niet de meest duurzame optie. Chenu zocht naar manieren om hennep uiteindelijk te laten omzetten naar brandstof.

De winnaar van de prijs wint maximaal vijfhonderd euro. Alleen studenten waarvan de scriptie met minimaal een acht is beoordeeld, komen ervoor in aanmerking. Naast de scriptie, moeten studenten een aanbevelingsbrief van de afstudeerbegeleider met motivatie van het eindcijfer meesturen. Meer info over het aanmelden, lees je hier. In de categorie voor hbo-studenten zijn er twee genomineerden: die komen beide van Avans.

Schrijfproces

Over het schrijven van haar scriptie deed Bartyzel vijf maanden. Ze begon direct bij aanvang van haar afstudeerstage in Portugal. ‘’Ik oriënteerde me even, maar dook direct in de theorie. Je hebt een half jaar voor het schrijven en dat is lang, maar er schuilt een risico in: je kunt altijd denken dat je nog tijd genoeg hebt, tot dat niet meer zo is. Daarom begon ik op tijd’’, vertelt ze.



Plannen

Het proces van werken aan haar scriptie ging volgens Bartyzel gestructureerd. Informatie goed ordenen en een duidelijke planning stonden daarbij centraal. ‘’Aan die planning hield ik me. Ik legde mezelf druk op als het moest en werkte iedere dag aan mijn scriptie. Dat kon labwerk zijn of schrijven. De laatste twee maanden schreef ik iedere dag. Consistency is key’’, zegt ze over het recept voor het afronden van een succesvolle scriptie.



Wat voor haar ook hielp, was het vinden van een goede plek om te schrijven. ‘’Op mijn stageplek had ik een eigen plek waar ik kon werken, samen met andere studenten. Cafés waren ook fijn, net als bibliotheken. Die zijn geweldig om je te concentreren’’, vertelt ze. ‘’Thuis schrijven werkte ook voor me, maar dan wel in de woonkamer. In bed was niets voor mij.’’

Een goede planning maakte Chenu ook, vertelt hij. Daardoor was hij ruim op tijd voor de deadline klaar. Wat hem het meest hielp bij het werken aan zijn scriptie, was de gedachte dat hij aan een onderwerp werkte waar hij gepassioneerd over was. ”Dat was fijn op slechte dagen. Ik wist dan dat ik werkte aan iets waar ik energie van kreeg”, vertelt hij. De Franse student zocht zijn onderwerp zelf uit en koos niet voor een aangedragen suggestie van de hogeschool.



Volgens Bartyzel is waardevol om op tijd gaan slapen, goed te eten en niet álle tijd te spenderen aan het werken aan de scriptie. ”Zeker niet de laatste paar weken, neem dan dan tijd om uit te rusten en dingen voor jezelf te doen. Anders raak je overwerkt.”

Léo Chenu

Hittegolf en terug naar Frankrijk

Het schrijven van haar scriptie ging niet altijd makkelijk bij de twee. Een aanhoudende hittegolf met temperaturen van veertig graden in combinatie met een gebrek aan airco hielp niet mee bij Bartyzel. ‘’Tijdens het schrijven ging ik door verschillende stadia. Soms was ik moe, soms trots op mezelf als ik iets afrondde, vervolgens vond ik dat ik sneller moest gaan. Wat me in die periode op de been hield, was echt de planning. Ik wist altijd wat ik moest doen.’’

Chenu kreeg tijdens het proces te maken met downs. Door persoonlijke omstandigheden ging hij terug naar Frankrijk om in rust te kunnen werken. ”Die periode was stressvol. Daarnaast gebeurde het wel eens dat ik vergat mijn document goed op te slaan. Daardoor verloor ik soms twee dagen aan werk. Ik adviseer iedereen om gebruik te maken van de cloud van Avans en autosave in te stellen”, zegt hij lachend.

Advies

Bartytzel adviseert tot slot studenten die aan hun scriptie gaan werken, niet té lang door te gaan met het doen van onderzoek. Volgens haar is het verleidelijk om eindeloos data te verzamelen, al dan niet omdat een opdrachtgever dat van je verwacht. ‘’Ik moest een grens stellen. Dat besprak ik met mijn begeleider en dat adviseer ik anderen ook’’, zegt ze.

Wat Chenu Avansstudenten tipt, is om je scriptie te laten nakijken door studiegenoten. ”Soms zit je zelf zó in je onderwerp, dat je ervan uitgaat dat anderen alles begrijpen. Vraag op tijd constructieve feedback aan mensen die niet thuis zijn in je specifieke onderwerp, maar wel een achtergrond hebben in het doen van onderzoek. Je hoeft niet al hun feedback over te nemen, maar het helpt wel in het proces.”



Volgens Chenu is het daarnaast goed om na te gaan welke vormen van AI zijn toegestaan bij het maken van een scriptie. Dat kan per plek namelijk verschillen. ”Bewaar de prompts die je invoert. Soms moet dat en het kan je helpen als je opnieuw dingen wil opzoeken.”



Winnen

De twee geven een presentatie over hun werk en horen op 22 mei of ze hebben gewonnen. ‘’Dat zou geweldig zijn, je maakt dan kans om gepubliceerd te worden. Dat is belangrijk in mijn toekomstige werkveld. Maar genomineerd zijn is al een hele eer en ik gun het Léo ook enorm”, zegt Bartyzel. Chenu: ”Winnen zou mooi zijn, maar om te mogen presenteren en te kunnen netwerken, is al heel mooi. En natuurlijk gun ik het Iwona ook.”