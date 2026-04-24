Bestrijding antisemitisme: ‘steile leercurve’ voor onderwijsbestuurders

Onderwijsminister Rianne Letschert. Foto via Kees Rutten, Trajectum

Minister Letschert onderschrijft dat onderwijsbestuurders tekort zijn geschoten in de aanpak van antisemitisme. “Ik heb daar ook zelf in moeten leren”, erkende de voormalige bestuurder van de Universiteit Maastricht tijdens een Kamerdebat.

Een recent rapport van de Taskforce Antisemitismebestrijding laat zien dat Joodse studenten en medewerkers zich steeds minder veilig voelen op de campus. De vele pro-Palestijnse protesten gaan soms gepaard met antisemitische leuzen. Sommige studenten worden uitgescholden. Ze voelen zich buitengesloten en verzwijgen soms zelfs dat ze Joods zijn.

Naast het vaste budget dat instellingen hebben om de sociale veiligheid op de campus te borgen, stelt het kabinet daarom 350 duizend euro extra beschikbaar voor initiatieven die Joodse studenten en medewerkers ondersteunen.

Tekort geschoten

Maar hoe onderwijsinstellingen het groeiende antisemitisme moeten aanpakken, blijft onderwerp van discussie, ook in de politiek. Tijdens een Kamerdebat over de aanbevelingen van de taskforce onderschreef onderwijsminister Rianne Letschert, die zelf ook lid was van de taskforce, dat onderwijstellingen tekort zijn geschoten. Bestuurders hebben “een vrij steile leercurve moeten doorlopen” en zijn er “nog niet helemaal”, zei ze.

Maar ook Letschert zelf kwam onder vuur te liggen. Met name rechtse partijen stelden dat zij in haar tijd als universiteitsbaas van Maastricht onvoldoende had ingegrepen tijdens pro-Palestijnse protesten. Ze vinden het daarom ongepast dat zij nu verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport.

“Ik heb daar ook zelf in moeten leren”, reageerde Letschert. Tegelijk benadrukte ze dat ze spreekt “als minister van OCW en niet als de voormalige bestuurder van de Universiteit Maastricht”. Ze belooft haar best te doen “om er samen met de onderwijssectoren op toe te zien dat we deze aanbevelingen naleven en implementeren”.

Handreikingen

Naast de 350 duizend euro komen er handreikingen voor “het herkennen van en omgaan met antisemitisme”, voor vertrouwenspersonen, docenten en leidinggevenden. Instellingen kunnen daarnaast zelf maatregelen nemen tegen studenten die zich misdragen, bijvoorbeeld door hun een campusverbod te geven of, in het uiterste geval, van de opleiding te verwijderen.

“Het is aan de onderwijsinstellingen om de naleving van deze aanbevelingen binnen hun eigen gemeenschap op de agenda te zetten”, zei Letschert. Wel benadrukte ze dat het belangrijk is “heel scherp met elkaar te kijken waar we nu staan en of we aan het doen zijn wat hier wordt aanbevolen”.