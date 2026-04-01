Gluren bij de buren: Een wolf bij de campus in Utrecht en een campagne tegen ‘onschuldige’ grappen in Enschede

Wat gebeurde er de afgelopen weken bij andere onderwijsinstellingen? Punt spiekt in de nieuwsartikelen van andere onderwijsmedia van de afgelopen tijd.

Trajectum – Hogeschool Utrecht

Een student en medewerker van Hogeschool Utrecht keken gek op: zij zagen ’s ochtends vroeg een wolf bij de campus lopen. Het dier liep volgens de twee rustig over een grasveld en leek niet bang te zijn voor zijn omgeving. De student heeft een melding gedaan bij het Wolvenmeldpunt.

Update: de collega’s bij @trajectumutrecht blijken een 1 april-grap te hebben uitgehaald: de wolf is niet echt gezien. Lees er hier meer over.



HvanA – Hogeschool van Amsterdam

Weten studenten wat consent tussen de lakens is, en hoe kun je dat het beste vragen? Dat werd gevraagd tijdens een rondje door de gangen op de Hogeschool van Amsterdam. Volgens de gesproken studenten is consent vragen een taak van iedere betrokkene.

Ad Valvas – Vrije Universiteit Amsterdam

Bij de studie Sociale Wetenschappen heerst een onveilige werksfeer. Medewerkers voelen zich daar niet veilig sinds de onderwijsdirecteur in januari naar huis werd gestuurd. Het aantal medewerkers dat ongewenst gedrag waarnam, is verviervoudigd op sommige afdelingen.

Saxnow – Hogeschool Saxion

Hogeschool Saxion is een campagne gestart om aandacht te vragen voor ‘onschuldige’ grappen of opmerkingen die dat eigenlijk niet zijn. Dat komt volgens een studentendecaan regelmatig voor. Het doel van ‘Moet Kunnen’ is om medewerkers en studenten bewust te maken van hun gedrag.