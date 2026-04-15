Inspectie: Gat in toezicht hoger onderwijs nog niet gedicht

De Onderwijsinspectie waarschuwt opnieuw dat onderwijskeurmeester NVAO en zijzelf niet tussentijds kunnen ingrijpen als er bij een opleiding iets misgaat met de onderwijskwaliteit. De examencommissies maken dat gemis maar ten dele goed.

In de jaarlijkse Staat van het Onderwijs die vandaag is verschenen benoemt de Onderwijsinspectie nogmaals de blinde vlekken in het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs. Opleidingen worden weliswaar eens in de zes jaar gekeurd door kwaliteitsbewaker NVAO, maar als er voor die tijd iets misgaat in het onderwijs kan de NVAO niet uitrukken.

Wanbeheer

Zeker nu veel hogescholen en universiteiten moeten bezuinigen en er opleidingen worden afgebouwd ziet de inspectie dat als een groot gemis. De inspectie zelf kan alleen optreden als er wetten en regels worden overtreden en er mogelijk sprake is van wanbeheer. Ze publiceerde in 2024 bijvoorbeeld een onderzoek over de TU Delft, na signalen dat de sociale veiligheid daar in gevaar was.

In een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau zei inspecteur-generaal Alida Oppers vorig jaar dat de inspectie bij vermoedens van wanbeheer steeds vaker onderzoek doet bij universiteiten en hogescholen, maar als ‘alleen’ de kwaliteit van het onderwijs in het geding is kan dat niet. Vandaag herhaalt de inspectie: “Om de onderwijskwaliteit voor alle studenten te borgen, moet het toezichtsgat worden gedicht.”

Examencommissies

Volgens de Onderwijsinspectie is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de examencommissies, die garant moeten staan voor de waarde van diploma’s.

Bij de meeste examencommissies lukt dat aardig. Maar aan hun financiële ondersteuning schort het al veel langer, stelde de Onderwijsinspectie afgelopen najaar. Examencommissies klagen dat ze te weinig tijd hebben. Grote onderwijsinnovaties worden daardoor soms overhaast goedgekeurd zonder dat het nieuwe curriculum en het toetsplan volledig zijn doordacht. “Dat brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit”, aldus de inspectie.